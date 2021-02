Un profesor de fizica din Bucuresti s-a prezentat la cursurile online in lenjerie intima. Reactia ministrului Educatiei

Parintii copiilor spun ca profesorul obisnuieste sa isi jigneasca elevii si au depus plangere la Ministerul Educatiei, la inspectorat si la scoala.Mai multi parinti au sesizat ca in timpul unui curs online profesorul muta camera video si le arata elevilor ca poarta doar lenjerie intima, potrivit Digi24. Cursul online a fost inregistrat de catre mai multi participanti."Pentru mine a fost un soc cand am vazut initial filmuletul, am crezut ca nu este real, ca nu e posibil ca un cadru didactic sa faca asa ceva", a declarat unul dintre parinti pentru sursa citata.Alti parinti sustin ca profesorul vorbeste urat despre felul in care arata unii dintre elevi , iar altora le adreseaza cuvinte jignitoare, motiv pentru care pe numele dascalului au fost depuse mai multe plangeri.A existat si o situatie in care profesorul ar fi facut remarci cu tenta sexuala unei eleve, referindu-se la felul in care aceasta era imbracata: "Nu mai veni imbracata asa, ca eu nu pot sa ma abtin". Posibilele sanctiuni vor fi stabilite dupa finalizarea anchetei disciplinare, spune ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu "Sunt, din pacate, si astfel de exemple. Indraznesc sa cred ca sunt exemple secundare ale perioadei de criza pandemica. (...) Este vorba si despre faptul ca a trimis unor parinti rezultate scolare ale altor elevi. Toate aceste lucruri sunt in analiza atat la nivelul inspectoratului cat si la nivelul Corpului de Control. (...) Am cerut Corpului de Control sa mearga la Scoala Centrala pentru a verifica aceasta situatie", a mai spus ministrul Educatiei.