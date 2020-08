VIDEO Un roman a inventat un robot care ii ajuta pe profesori sa predea online, exact ca la orele normale

Solutia pare rupta din filmele Sci-fi sau ceva ce am intalni in scolile din sisteme de educatie ultramoderne ca in Japonia, insa robotul a fost dezvoltat in Romania. Inventatorului i-a venit ideea cand a vazut cum se desfasurau lectiile online pentru copilul lui cel mare, in timpul starii de urgenta, potrivit Edupedu.ro. "Ideea mi-a venit ca parinte cand am vazut copilul cel mare cum statea in fata calculatorului si am vazut ca profesorul nu se simtea bine, fiindca nu era in mediul de la scoala. Astfel, cand am proiectat robotul Mirai, m-am gandit in primul rand la profesori, sa se simta bine in sala de clasa si sa aiba acces la materialele didactice", a explicat Cristian Lacraru.Robotul Mirai, care inseamna "viitor" in japoneza, costa intre 2.000 - 3.000 de euro in functie de ce tehnologii sunt implementate. Are un calculator integrat, cu licenta Windows, deci profesorii pot accesa prin touch screen oricare din platformele folosite deja la clasa, Zoom, Skype, nefiind nevoie sa invete o platforma noua.Cristian Lacraru a adaugat ca deja se fac imbunatatiri, dupa ce prototipul robotului Mirai a fost folosit de profesori la clasa la o scoala din Bucuresti pentru a vedea cum se descurca si ce sugestii au."Am avut feedback de la profesori si sunt foarte incantati de idee, Mirai le ofera libertate in miscare, nu stau pe un scaun in fata unui ecran, ei se misca prin clasa, scriu la tabla, utilizeaza materialele didactice cum ar face in mod normal, iar copiii privesc ca si cum ar fi si ei acolo. Exista solutii tehnice si moderne pentru a ajuta profesorii sa predea actul educational la aceeasi calitate, chiar daca este transmis online.Sunt scoli care deja ne-au cerut sa vada robotul, iar noi il imbunatatim pornind de la feedback-ul profesorilor", a povestit Lacraru, potrivit sursei citate.