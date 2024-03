Scoala romaneasca scoate inadaptati (Opinii)

Statul are, dupa parerea mea, o foarte mare vina in criza provocata de cresterea spectaculoasa a cursului francului elvetian. Si ar trebui sa faca niste corectii majore. Dar nu in privinta cursului de schimb sau a legislatiei in domeniul bancar.

Nu, marea vina a statului trebuie cautata in scoli.

Cand consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, spunea la Realitatea TV ca asemenea crize nu se vor mai produce decat atunci cand vom avea o populatie mai educata, a fost tratat mai intai cu ironie, apoi cu revolta. Desi are perfecta dreptate, in opinia mea. Aceasta e problema si, necorectata, ea va provoca in continuare acelasi tip de necazuri.

Si educatie in domeniul financiar nu inseamna sa devenim cu totii brokeri sau analisti economici, experti in evolutia cursului de schimb si in subtilitati financiare.

Nu, inseamna cunostinte de baza in chestiuni cu care pe mai toti viata ne-a pus in situatia de a opera: ce e acela un credit, cum se calculeaza o dobanda, care pot fi riscurile contractarii unui imprumut, la ce trebuie sa se uite, ce inseamna DAE, cum se citeste un scandentar al platilor, cum se citeste un contract, in primul rand cap-coada, inclusiv ceea ce scrie cu litere mici sau e marcat cu steluta.

Sigur ca fiecare poate afla aceste lucruri, daca este interesat, din carti sau de pe Internet, printr-un efort autodidactic. Dar nu cred ca e suficient. Eu cred ca ar fi necesara o educatie chiar de pe bancile scolii in acest domeniu. Iar ea nu exista decat foarte vag.

Si ajungem aici la o hiba majora a sistemului romanesc de invatamant. Elevii invata ce vrei si ce nu vrei, de la analize stilistice, la mai stiu eu ce matematici complicate care in alte tari sunt studiate de-abia la facultate. Sunt indopati cu teorie pana le iese pe nas si se plictisesc.

Dar dupa 12 ani de scoala, pe programele actuale, ma tem ca suntem foarte aproape de vorba care a starnit atatea comentarii si furie, ca scoala romaneasca ar scoate tampiti. Nu cred ca e vorba despre tampiti, ci despre inadaptati la lumea reala.

Scoala nu ii invata pe copii primul lucru pe care ar trebui sa-i invete: cum sa se descurce in lumea actuala. Si asta inseamna sa le formeze abilitati practice de supravietuire in domeniile cu care au cele mai mari sanse sa se intalneasca, indiferent de profesia lor. Creditul este unul dintre aceste domenii. Dar nu singurul.

Tinerii nu invata la scoala care le sunt drepturile ca angajati, nu le spune nimeni cum sa se prezinte la un interviu de angajare, cum sa acorde primul ajutor si multe altele asemenea. In schimb, primesc informatii de care poate nu vor avea nevoie niciodata si pe care le vor uita la un moment dat, indiferent cat de silitori au fost ca elevi.

Inteleg ca in acest moment exista un proiect spijinit de BNR pentru introducerea in scoala primara a disciplinei educatie financiara. Anul acesta scolar vor beneficia de acest curs 11% din totalul copiilor de clasa a III-a si a IV-a. Dar nu este un curs finantat de Ministerul Educatiei, ci de BNR si sponsorizari private.

Este un prim pas, dar unul inca foarte mic. In mod normal, in lumea de astazi, eu cred ca aceasta materie ar trebui sa intre intre cele obligatorii, cu acelasi statut ca matematica, limba romana sau istoria.

Faptul ca, dupa ce apare o criza, tu, stat, te repezi sa ii cureti efectele nu e decat tratament simptomatic, de atenuare a durerii post traumatice. Daca dorim sa nu mai avem dureri, trebuie plecat de la preventie, adica de la educatie. Alta cale nu cred ca exista.

