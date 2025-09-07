Liderul sindical Marius Nistor, declarație controversată despre începerea anului școlar: "Au avut tupeul să îndemne părinții să-și trimită copiii la școală"

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, din care fac parte foarte multe cadre didactice, critică Guvernul și Ministerul Educației pe motiv că "au avut tupeul să îndemne părinții să-și trimită copiii la școală” în ziua de luni, 8 septembrie 2025.

Liderul sindical a exprimat acest punct de vedere în ziua de sâmbătă, 6 septembrie, la postul Antena 3.

„Haosul acesta îl datorăm în totalitate ministrului Educației, politicienilor și guvernului. Știau foarte bine că luni vom protesta, că zeci de mii de cadre didactice vor fi în București. Și totuși au avut tupeul să îndemne părinții să-și trimită copiii la școală, să exercite presiuni prin inspectorate și directori, să amenințe cadrele didactice cu desfacerea contractelor de muncă. Este inacceptabil”, a declarat Nistor.

Liderul sindical a criticat și modul în care a fost negociată legea educației. „De ce să nu protestăm când ați negociat la Cotroceni și la Palatul Victoria conținutul legii 141 și măsurile îndreptate împotriva educației? Nu v-a interesat impactul asupra elevilor, studenților, profesorilor și școlii românești. În schimb, politicienii se luptă pentru magistratură și administrație, dar educația nu contează”, a spus liderul sindical, într-un schimb de replici cu Sergiu Bâlcea, politician PNL.

La rândul lui, liberalul a transmis un apel la profesori: „E dreptul dumneavoastră să faceți grevă. Dar nu uitați că, dacă susțineți grija pentru copii, vă rog să începeți școala. Părinții au nevoie de acest lucru, chiar dacă protestele pot continua în limitele legii.”

Ads