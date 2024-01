Rezultate admitere Academia de Politie 2011

Absolventii de liceu care si-au depus dosarele la academiile de politie din intreaga tara pot afla daca se regasesc pe lista viitorilor studenti.

Cei care au vrut sa devina doctori, asistenti, stomatologi ori medici veterinari au putut opta si in acest an pentru o gama larga de facultati. Din cauza promovabilitatii scazute la bacalaureatul din acest an, multe facultati vor organiza si sesiuni suplimentare in luna octombrie.

Universitatile la care se pot studia discipline din Sanatate si-au prezentat deja oferta educationala pentru anul universitar 2011-2012 si isi asteapta bobocii.

Universitatile se confrunta, in aceasta vara, cu o situatie inedita. Dupa promovabilitatea extrem de scazuta la bacalaureat, 45,72%, numarul candidatilor pentru un loc la universitatile romanesti s-a injumatatit.

Universitatile de stat ofera aproximativ 63.000 de locuri subventionate de buget si alte cateva sute de mii de locuri cu taxa. La acestea se adauga peste 30.000 de locuri in invatamantul privat.

Rezultatele dezastruoase de la bacalaureat au modificat si programul examenelor de admitere in facultati. Mai multe institutii si-au programat sesiuni de toamna, pentru cei care-si vor incerca din nou sansa, la bacalaureat, in toamna. Vestea proasta este insa ca cei care vor trece de bacalaureatul din toamna vor candida pe locurile nebugetate oferite de universitati.

Rezultate admitere academia de politie bucuresti 2011

Rezultate admitere academia de politie iasi 2011

Rezultate admitere academia de politie cluj 2011