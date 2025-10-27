Rezultate BAC 2011 toamna dupa contestatii - Gorj

Rezultatele la a doua sesiune a bacalaureatului au fost afisate joi, 7 septembrie, la toate liceele din judetul Gorj.

Inainte de solutionarea contestatiilor, promovabilitatea la nivel national era de 16,06%, procentul reprezentandu-i pe cei care au luat bacalaureatul, din cei care s-au inscris la sesiunea de toamna. Dintre cei care s-au prezentat la examen au promovat 19,5%, la nivel national.

Examenul a avut trei probe orale si trei scrise. Elevii care au urmat liceul in alta limba decat romana au sustinut, in plus, o proba orala si una scrisa de limba materna.

Proba B, de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna, s-a desfasurat in intervalul 22-24 august.

Proba C, de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala, a avut loc in perioada 23-24 august, iar proba D, privind evaluarea competentelor digitale, a fost programata in 25 si 26 august.

Prima proba scrisa, cea la limba si literatura romana, a avut loc la 29 august, iar proba scrisa la limba si literatura materna s-a desfasurat la 30 august.

Proba obligatorie a profilului a avut loc la 31 august, iar proba scrisa la alegere a fost sustinuta la 2 septembrie.

Cea de-a doua sesiune a examenului s-a desfasurat sub aceleasi auspicii ca cea din iulie: supraveghere video, intoleranta fata de frauda.

