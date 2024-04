Dezastru fara precedent la Bacalaureat in Hunedoara

Doar 36,84 la suta dintre elevii absolventi de clasa a XII-a din judetul Hunedoara au promovat Bacalaureatul. Profesorii spun ca de vina este lipsa de pregatire.

Dezastru este cuvantul cu care inspectorul general scolar Alexandru Lautaru a caracterizat rezultatul la examenul de Bacalaureat sustinut in judetul Hunedoara.

Cu o rata de promovare de doar 36,84 la suta, judetul Hunedoara se numara printre ultimele din tara in ce priveste rezultatul la examenul de maturitate. Rezultat care se explica prin faptul ca elevii nu au invatat, nu au venit la pregatiri si au tratat examenul superficial.

"Chiar inainte de examen, noi am verificat graficele de pregatiri de la fiecare liceu. Pot sa spun ca profesorii au venit la pregatirea pentru Bacalaureat, in timp ce elevii, nu. Au fost instiintati parintii despre asta, iar rezultatul este elocvent", a declarat Alexandru Lautaru, inspector scolar general ISJ Hunedoara.

Potrivit inspectorului general, Alexandru Lautaru, la Bacalaureat in judetul Hunedoara au fost inscrisi 5.145 de elevi, iar 528 dintre ei nu s-au mai prezentat, alti 20 fiind eliminati in timpul examenului.

Ads

Primul liceu din judet in ceea ce priveste rata de promovare este Colegiul Teoretic "Mihai Eminescu" - cu 97 la suta. Urmeaza liceul Decebal din Deva, unde au promovat 91% dintre absolventi. Din pacate tot in Valea Jiului sunt si cei mai multi nepromovati. "Procentul de promovare a fost tras in jos de liceele cu profil tehnic, unde e dezastru in acest an", a mai adaugat Lautaru.

Asa se face ca in Valea Jiului, la Colegiul Tehnic "Dimitrie Leonida" au trecut Bacalaureatul 6,57 la suta dintre elevi, la Colegiul tehnic din Lupeni 6%, iar la liceul particular Apollonius, 10%.

La Colegiul Economic Hermes, rata de promovare a fost de 46%, la Colegiul Tehnic "Mihai Viteazul" din Vulcan - 42%, iar la "Constantin Brancusi" din Petrila - 29%.

Ziare.com v-a tinut la curent cu rezultatele examenului de Bacalaureat 2015, din toate judetele, orasele si liceele din tara.