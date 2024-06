Rezultate Bac 2013: Rata de promovare si de peste 74% - situatia pe judete

Ponderea de promovare la exameul de bacalureat in Bucuresti este de 50,82 la suta, iar situatia pe judete arata cea mai mare pondere de promovare este in Braila - 74,17 la suta, si cea mai mica in Ilfov - 27,91 la suta, potrivit rezultatelor partiale transmise de Ministerul Educatiei.

Dupa centralizarea a 98,3% din date, ponderea de promovare la nivel national, la sesiunea iunie - iunie a bacalaureatului 2013, este de 55,65 la suta. Procentul de promovare este de 62,32 in randul absolventilor de clasa a XII-a din promotia 2012 - 2013 si de 30,82 in randul celor din promotiile anterioare.

In ceea ce priveste promovarea pe filiere, situatia se prezinta astfel: filiera Tehnologica - 34,15 la suta, filiera Teoretica - 76,95 la suta, filiera Vocationala - 66,39 la suta.

Rezultate Bacalaureat 2013: Rata de promovare record pentru ultimii ani

Procentele de promovare pe judete sunt: Alba - 62,22, Arges - 57,60, Arad - 52,62, Bucuresti - 50,82, Bacau, 59,36, Bihor - 63,21, Bistrita-Nasaud - 58,31, Braila - 74,17, Botosani - 56,15, Brasov - 61,72, Buzau - 63,99, Cluj - 70,99, Calarati - 48,32, Caras-Severin - 43,02, Constanta - 54,28, Covasna - 42,74, Dambovita - 46,79, Dolj - 47,10, Gorj - 56,99, Galati - 59,39, Hunedoara - 53,25, Harghita - 42,49, Ilfov - 27,91, Ialomita - 55,28, Iasi - 67,55, Mehedinti - 46,94, Maramures - 60,52, Mures - 54,69, Neamt - 57,61, Olt - 43,44, Prahova - 60,56, Sibiu - 63,70, Salaj - 57,93, Satu Mare - 57,81, Suceava 64,48, Tulcea - 57,85, Timis - 54,41, Teleorman - 35,22, Valcea - 56,60, Vrancea - 54,63, Vaslui - 61,20.

Pentru judetul Giurgiu nu au fost transmise pentru centralizare rezultatele pana la ora 21.30.

