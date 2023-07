Rezultate Bacalaureat 2013: Rata de promovare record pentru ultimii ani

Elevii care au sustinut examenul de Bacalaureat 2013 asteapta notele. Rezultatele oficiale urmeaza sa fie publicate luni de Ministerul Educatiei, insa la avizierele liceelor au inceput, inca de duminica seara, sa apara note.

Datele partiale, dupa centralizarea a 98,3% dintre lucrari, arata ca, in acest an, peste 55% dintre elevi au reusit sa obtina o nota de trecere la examen. Rata de promovare din 2013 este una record pentru ultimii trei ani, avand in vedere ca in 2011 de prima sesiune au trecut 45,7% dintre absolventi, iar in 2012 - 44,4%.

Ziare.com va prezinta, in format LIVE TEXT , rezultatele de la Bac 2013, alaturi de cele mai importante evenimente si declaratii legate de acest subiect:

22:35 - Procentele de promovare pe judete sunt: Alba - 62,22, Arges - 57,60, Arad - 52,62, Bucuresti - 50,82, Bacau, 59,36, Bihor - 63,21, Bistrita-Nasaud - 58,31, Braila - 74,17, Botosani - 56,15, Brasov - 61,72, Buzau - 63,99, Cluj - 70,99, Calarati - 48,32, Caras-Severin - 43,02, Constanta - 54,28, Covasna - 42,74, Dambovita - 46,79, Dolj - 47,10, Gorj - 56,99, Galati - 59,39, Hunedoara - 53,25, Harghita - 42,49, Ilfov - 27,91, Ialomita - 55,28, Iasi - 67,55, Mehedinti - 46,94, Maramures - 60,52, Mures - 54,69, Neamt - 57,61, Olt - 43,44, Prahova - 60,56, Sibiu - 63,70, Salaj - 57,93, Satu Mare - 57,81, Suceava 64,48, Tulcea - 57,85, Timis - 54,41, Teleorman - 35,22, Valcea - 56,60, Vrancea - 54,63, Vaslui - 61,20.

Rezultate Bac 2013: Rata de promovare si de peste 74% - situatia pe judete

23:29 - Ponderea de promovare la exameul de bacalureat in Bucuresti este de 50,82 la suta, iar situatia pe judete arata cea mai mare pondere de promovare este in Braila - 74,17 la suta, si cea mai mica in Ilfov - 27,91 la suta, potrivit rezultatelor partiale transmise de Ministerul Educatiei.

23:08 - Exista judete cu rata de promovare uriasa. De exemplu, in Gorj, la filiera teoretica, rata de promovare depaseste 93%

22:13 Chiar si cu o rata de promovare record pentru ultimii ani, diferenta dintre filiera tehnologica si cea teoretica este uriasa. Rata de promovare, pe filiere, se prezinta astfel:

- total absolventi promotia curenta si anterioara, filiera Tehnologica - 34,30%

- total absolventi promotia curenta si anterioara, filiera Teoretica - 76,81%

- total absolventi promotia curenta si anterioara, filiera Vocationala - 66,44%

Rezultate Bacalaureat 2013: Diferenta uriasa intre filiera teoretica si cea tehnologica

22:09 - "Eu sunt responsabil ca in aceasta tara sa nu se petreaca abuzuri, iar ce am vazut vineri, cu autobuze care luau elevi, seamana cu acel abuz de pe vremea lui Morar si n-am mai vazut de pe vremea comunismului", a declarat prim-ministrul Victor Ponta, duminica seara, la Antena 3.

Bac cu scandal - Ponta: A fost o actiune prost gandita, in spiritul Macovei - Morar

21:34 - Dupa centralizarea a 93,7% din date, 62,09% dintre absolventii de clasa a XII-a din promotia 2012 - 2013 au promovat Bacalaureatul, iar 31,01% din absolventii promotiilor anterioare au reusit sa promoveze Bacalaureatul, anunta Ministerul Educatiei.

"Ministerul Educatiei Nationale a centralizat, pana duminica, 7 iulie, ora 20.00, 93,7% dintre datele privind promovarea, la nivel de tara, a absolventilor de clasa a XII-a, care au sustinut probele din cadrul examenului de Bacalaureat 2013, sesiunea iunie - iulie.

Procentul de promovare pentru absolventii promotiei 2012-2013 este de 62,09%, in timp ce pentru absolventii promotiilor anterioare, care au participat la aceasta sesiune, procentul este de 31,01%.

Ca urmare, procentul total de promovare, la nivel national, este de 55,52%", se arata in omunicatul remis Ziare.com.

21:19 - Potrivit Realitatea TV, rata de promovare in judetul Gorj este de 59%.

20:10 - Surse citate de Realitatea Tv anunta ca rata de promovare in Vaslui este de 49%.

Rezultate Bacalaureat 2013: Cum se desfasoara corectarea lucrarilor

19:35 - Surse din comisiile de la Bacalaureat au declarat, pentru Pro Tv, ca in cateva centre din tara s-ar fi cerut recorectarea prin sondaj a unor lucrari. Astfel, lucrarile ar urma sa fie revizuite de un al treilea corector, care sa provina de la un alt centru decat cel in care a fost notata initial lucrarea. In plus, pentru recorectarea prin sondaj a unor lucrari nu este nevoie de acordul ministrului Educatiei.

Frauda la Bac in Bucuresti: Subiecte pe Net inainte de examen, profesoare cu spaga in sutien

Examenul de Bacalaureat din acest an a fost marcat de un scandal urias dupa ce, luni, la proba de Limba si Literatura Romana, au aparut suspiciuni de frauda ca urmare a unor subiecte publicate pe Internet inaintea examenului.

Scandalul a fost declansat la liceul "Dimitrie Bolintineanu", din sectorul 5 al Capitalei. Conducerea institutiei a fost demisa, iar Comisia de Supraveghere a examenului a fost inlocuita. In plus, zeci de profesori au fost dusi cu autocarul la audieri si s-au facut perchezitii in licee.

De asemenea, intreaga situatie de la examenul de Bacalaureat a degenerat, vineri, transformandu-se intr-un adevarat circ cu imbranceli, acuzatii si declaratii contradictorii.

Politistii au venit, de dimineata, la liceul "Dimitrie Bolintineanu" din Bucuresti, cu doua autocare, ca sa duca 250 de absolventi de la examen direct la audieri.

La scurt timp dupa ce premierul Victor Ponta a criticat public actiunea anchetatorilor, acuzand ca nu exista mandate de aducere, Politia a anuntat ca procurorul de caz a renuntat la audierea tinerilor in cursul zilei de vineri, urmand a fi citati la inceputul saptamanii viitoare. 20 de elevi si-au dat insa acordul de a raspunde la intrebari chiar vineri.

A urmat o balba generala pe mandatele de aducere. Situatia nu a fost lamurita nici vineri seara, cand ministrul de Interne Radu Stroe l-a contrazis pe premier, mentionand ca au existat mandate de aducere, dar nu au fost puse in aplicare.

