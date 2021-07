Doi copii crescuti in centrul de plasament au luat note remarcabile la Bac. "Am primit cu bucurie, mandrie si emotie vestea"

Cei doi copii au crescut in Centrul de Servicii Sociale Bucium, din municipiul Iasi, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean Iasi. Au promovat examenele Bacalaureatului cu unele dintre cele mai mari note din judet.Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe , spune ca Narcisa a obtinut media 9,93 la Bacalaureat, iar Stefan - cea mai mare medie din liceul in care invata, 9,61. "Am primit cu bucurie, cu mandrie si emotie vestea ca cei doi tineri absolventi de liceu aflati in grija colegilor nostri de la Centrul de Servicii Sociale Bucium au promovat Bacalaureatul cu note extraordinare. Narcisa a obtinut 10 la fizica , 10 la matematica si 9,80 la limba romana, o medie exceptionala de 9,93. Stefan, un alt tanar sarguincios, a luat 10 la fizica, 9,50 la limba romana si 9,35 la matematica, deci o medie de 9,61.Stefan a reusit, prin aceasta performanta, sa obtina prima medie la examenul de Bacalaureat din intreg Liceul 'Gheorghe Asachi'. Imi doresc ca aceasta generatie, precum si cele viitoare, sa aiba toti aceasta perspectiva si sa realizeze ca si notele mari pregatesc un copil pentru viata. Multumesc doamnei Andreea Corodescu si Directiei Generale pentru Asistenta si Protectia Copilului Iasi pentru sprijinul permanent pe care l-au acordat si pentru legatura exceptionala pe care au dezvoltat-o cu fiecare copil in parte", a scris, pe pagina sa de Facebook , Costel Alexe.