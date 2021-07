Bacalaureat 2021. Promovabilitate de 99% in cele patru colegii militare din Romania. Absolventul care a luat cea mai mare nota

"Andrei Dodot, de la Colegiul National Militar "Dimitrie Cantemir", este absolventul cu cea mai mare medie la Bacalaureat dintre toti elevii de colegii nationale militare din tara.Media 9,91 de la examenul maturitatii a venit ca o confirmare a parcursului educational de exceptie al performerului nostru, care a finalizat clasa a XII -a cu media 10.In continuare, urmeaza sa participe la concursul de admitere .pentru invatamantul militar superior."Am luat decizia de a sustine examen la Academia Tehnica Militara "Ferdinand I", pentru a deveni ofiter inginer de sisteme informatice si securitate cibernetica, pentru ca este domeniul de care armata are nevoie pentru a ajunge in top", marturiseste tanarul Andrei Dodot.Ministerul Apararii Nationale anunta ca, in urma centralizarii rezultatelor obtinute la examenul de Bacalaureat, in patru din cele cinci colegii nationale militare, respectiv Alba Iulia, Breaza, Campulung Moldovenesc si Craiova, a fost inregistrata o rata de promovare de 100%, iar la colegiul din Constanta - 97%.Astfel, potrivit MApN, toti cei 108 absolventi ai promotiei 2021 " Regele Mihai I - 100" ai Colegiului National Militar "Mihai Viteazul" din Alba Iulia au promovat examenul de Bacalaureat, 56 dintre acestia obtinand medii mai mari sau egale cu 9,00.Totodata, au fost obtinute 27 de note de 10 la disciplinele: Fizica, Limba si literatura romana, Matematica si Biologie.De asemenea, la, toti cei 111 absolventi au promovat examenul de Bacalaureat, inregistrand si cea mai mare medie generala obtinuta intre elevii din colegiile nationale militare - 9,91. Absolventii au obtinut 13 note de 10 la disciplinele Fizica, Matematica, Informatica si Limba si literatura romana.Si larata de promovare a fost de 100%, cei 110 absolventi reusind media generala 8,67. Nota 10 a fost obtinuta de 16 dintre elevii colegiului din Craiova, la diverse discipline, iar cea mai mare medie a fost 9,83.este singurul liceu din judetul Suceava in care elevii au promovat in proportie de 100% examenul de Bacalaureat. Cei 116 absolventi ai promotiei 2021 "Regele Mihai I - 100" au inregistrat media generala a promotiei de 8,76, fiind inregistrate 54 de medii generale peste 9,00 si 23 de note de 10 la diverse discipline ale examenului. Cea mai mare medie generala a fost 9,83.Larata de promovare a fost de 97% la examenul national de Bacalaureat, inainte de contestatii, unul dintre absolventii acestui colegiu fiind declarat respins. Absolventii au obtinut patru note de 10, la Fizica si Biologie, iar cea mai mare medie obtinuta a fost 9,46.