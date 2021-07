Bacalaureat 2021. Topul liceelor din Romania: un colegiu din Iasi se claseaza pe primul loc, cu media generala 9,34

Top 10 licee din Romania dupa BAC 2021

Colegiul National Iasi - media 9,34 - 141 de candidati

Colegiul National "Sfantul Sava", Bucuresti - 9,25 - 233 de candidati

Colegiul National "Emil Racovita", Cluj-Napoca - 9,25 - 82 de candidati

Colegiul National "Andrei Saguna", Brasov - 9,21 - 169 de candidati

Colegiul National "Costache Negruzzi", Iasi - 9,19 - 152 de candidati

Colegiul National "Gheorghe Lazar", Bucuresti - 9,17 - 281 de candidati

Colegiul National de Informatica "Tudor Vianu" - 9,17 - 287 de candidati

Colegiul National "Vasile Alecsandri", Galati - 9,17 - 208 candidati

Colegiul National "B. P. Hasdeu", Buzau - 9,11 - 307 candidati

Colegiul National "Preparandia - Dimitrie Tichindeal", Arad - 9,11 - 95 de candidati

Mai multe licee de prestigiu din tara noastra au reusit sa intre in top 10, in functie de media generala pe scoala.In acest top au reusit sa intre trei unitati de invatamant din Bucuresti, cu doua mai putin fata de anul trecut, potrivit bacplus.ro Topul a fost realizat in functie de media notelor tuturor elevilor din liceul respectiv. Elevii absenti sau eliminati din examen au fost considerati ca avand nota 1.