Bacalaureat 2021. Record trist pentru 42 de licee din tara: niciun elev nu a promovat examenul

Este vorba despre licee din 23 de judete: Alba, Arad, Bacau, Botosani, Buzau, Caras-Severin, Calarasi, Constanta, Dambovita, Giurgiu, Gorj, Harghita, Maramures, Olt, Prahova, Satu-Mare, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Vaslui si Valcea, scrie edupedu.ro. Aproape 3% din liceele din Romania nu au avut niciun elev care sa promoveze Bacalaureatul. Procentul de reusita reprezinta procentul elevilor care au depasit nota minima necesara (5 per disciplina, 6 per total), conform aplicatiei BAC+.Lista celor 42 de licee dupa procentul de reusita 0%:Liceul Teoretic Bilingv Romano-Croat Carasova (Caras-Severin): 4 candidatiScoala Profesionala, Comuna Sangeru (Prahova):1 candidatLiceul Tehnologic "Petru Rares", sat Vertisoaia (Vaslui): 1 candidatLiceul Tehnologic "Sover Elek Joseni" (Harghita): 14 candidatiLiceul Tehnologic Comuna Lopatari (Buzau): 2 candidatiLiceul Tehnologic Comuna Rusetu (Buzau): 2 candidatiLiceul Tehnologic Justinian Marina, Oras Baile Olanesti (Valcea): 1 candidatScoala Profesionala de Cooperatie Botosani (Botasani): 1 candidatLiceul Tehnologic " Octavian Goga " Rozavlea (Maramures): 2 candidatiLiceul Tehnologic "Zeyk Domokos" Cristuru Secuiesc (Harghita): 1 candidatLiceul Tehnologic "Petru Cupcea" Supuru de Jos (Satu-Mare): 1 candidatLiceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Breaza (Prahova): 2 candidatiLiceul Tehnologic "Petofi Sandor", Danesti (Harghita): 13 candidatiLiceul Particular "Henri Coanda" Baia Mare (Maramures): 2 candidatiLiceul Tehnologic Ucecom "Spiru Haret" Arad (Arad): 3 candidatiLiceul Tehnologic Marsa (Sibiu): 6 candidatiLiceul Tehnologic Ocna Mures (Alba): 5 candidatiLiceul Tehnologic Poienile de sub Munte (Maramures): 7 candidatiLiceul Tehnologic Stoina (Gorj): 8 candidatiLiceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Calugareni (Giurgiu): 10 candidatiLiceul Tehnologic "Unio-Traian Vuia" Satu Mare (Satu-Mare): 4 candidatiLiceul Teoretic Socrates Timisoara (Timis): 2 candidatiLiceul Tehnologic "Georgeta J. Cancicov" Parincea (Bacau): 8 candidatiLiceul Agricol Poarta Alba (Constanta): 27 candidatiLiceul Tehnologic Oras Patarlagele (Buzau): 2 candidatiLiceul Tehnologic "Mihai Viteazul" Mihai Viteazu (Constanta): 9 candidatiCentrul de Studii "Stefan cel Mare si Sfant-Bucovina" Campulung Moldovenesc (Suceava): 2 candidatiLiceul Tehnologic "Timotei Cipariu" Balj (Alba): 20 de candidatiLiceul Tehnologic Nr.1 Borcea (Calarasi): 8 candidatiLiceul Tehnologic Turburea (Gorj): 6 candidatiCentrul Scolar pentru Educatie Incluziva "Elena Doamna" Focsani (Vrancea): 7 candidatiLiceul Tehnologic "Constantin Filipescu" Caracal (Olt): 1 candidatLiceul Tehnologic "Jean Dinu" Adamclisi (Constanta): 7 candidatiLiceul Tehnologic Crampoia (Olt): 6 candidatiLiceul Tehnologic "Ion Popescu-Cilieni" Cilieni (Olt): 13 candidatiLiceul Tehnologic "Tara Motilor" Albac (Alba):23 de candidatiLiceul Tehnologic Draganesti-Olt (Olt): 4 candidatiLiceul Tehnologic Cojasca (Dambovita): 7 candidatiLiceul Tehnologic "Petri Mor" Nusfalau (Salaj):16 candidatiLiceul Tehnologic "Andrei Saguna" Botoroaga (Teleorman): 14 candidatiLiceul Tehnologic "Petre Mitroi" Biled (Timis): 2 candidatiLicel Tehnologic "Dimitrie Cantemir" Sat Falciu (Vaslui): 2 candidatiLa cealalta extrema, mai multe licee de prestigiu din tara noastra au reusit sa intre in top 10, in functie de media generala pe scoala.