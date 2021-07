Singura eleva din Buzau care a luat 10 la BAC are planuri mari pentru viitor. "Imi plac foarte mult ordinea si uniforma"

Andreea Teodora Serban este absolventa a Colegiului National B.P. Hasdeu, liceu care a inregistrat in acest an o rata de promovare de 100%. Tanara spune ca nu s-a pregatit in mod special pentru Bacalaureat dar recunoaste ca a invatat fiecare lectie din programa atunci cand i-au fost predate, astfel ca inainte de examen doar a recapitulat."Am invatat de fiecare data cand profesorii mi-au predat lectiile din programa si nu am lasat sa se acumuleze materia, pentru ca stiam ca va fi foarte greu. Clasa a XII-a am terminat-o cu media 9,97. Examenul mi s-a parut accesibil in primul rand. Sigur s-au putut lua note de trecere. La istorie mi s-a parut un pic mai greu la bacalaureat decat la simulare, dar a fost accesibil. Se putea si mai usor, dar si mai greu", a declarat pentru News.ro. Teodora Serban.Teodora nu a s-a gandit nicio clipa sa incerce sa studieze la o facultate in afara tarii desi rezultatele i-ar fi permis cu siguranta acest lucru. Ea isi doreste sa devina politista tocmai din dragoste si respect pentru ordine si uniforma."Uitandu-ma pe lista cu facultatile din Romania, pentru ca nu am vrut sa optez pentru o facultate in afara tarii, Academia de Politie mi s-a parut foarte potrivita pentru mine. Vreau sa dau la Academia de Politie si nu am alta optiune. Imi plac foarte mult ordinea si uniforma. Si la scoala am purtat cu drag orice uniforma", a spus Teodora SerbanDesi spune ca a invatat fiecare lectie care i-a fost predata, Teodora considera ca si-a organizat foarte bine timpul si a avut timp si de distractie: "Mi-am organizat foarte bine timpul in asa fel incat sa nu fiu obosita, sa am timp sa ma relaxez si cred ca am avut timp pentru toate."In ceea ce priveste cursurile desfasurate in pandemie, Teodora Serban spune ca datoreaza mult cadrelor didactice de la Colegiul National B. P Hasdeu care s-au implicat foarte mult si nu au facut-o sa simta o diferenta prea mare intre online si cursurile cu prezenta fizica in banci. Cu toate acestea, eleva recunoaste ca au fost si discipline care in online nu au solicitat-o atat de mult si i-au permis sa se pregateasca mai bine pentru materiile mai importante."Ultimul an a fost un pic mai altfel, insa profesorii mei si-au dat silinta si nu am simtit diferenta intre online si fizic. Singura diferenta a fost ca la anumite ore am putut sa invat mai mult pentru ce aveam eu nevoie. A fost un pic mai greu ca am fost ba online, ba fizic, insa profesorii au fost de partea noastra iar la final ne-au multumit si noua pentru ca am fost receptivi si am raspuns la fiecare ora", a incheiat Teodora Serban.In judetul Buzau ea a fost singura eleva care a obtinut media 10 la examenul e Bacalaureat inainte de contestatii, fata de anul 2020 cand s-au obtinut 6 medii maxime. Cu toate acestea, rata de promovare in 2021 este de 75% fata de 66,7% anul trecut, iar doua licee Colegiul national B.P. Hasdeu si Liceul pentru Deficienti de Vedere, au o rata de promovare de 100%.