Rezultatele la Bacalaureat 2021 au fost publicate. Cati candidati au promovat si cate note de 10 s-au luat

Limba si literatura romana: lucrarile a 1.351 de candidati au fost notate cu 10

Limba si literatura materna: lucrarile a 263 de candidati au fost notate cu 10

Proba obligatorie a profilului (Matematica - 948 / Istorie - 1.766)

Proba la alegere a profilului si a specializarii: 7.196 (cele mai multe note de 10 au fost obtinute la Logica si argumentare: 1908).

recunoasterea/echivalarea/sustinerea tuturor probelor de evaluare a competentelor lingvistice si digitale;

sustinerea tuturor probelor scrise si obtinerea notei 5 (cel putin) la fiecare dintre acestea;

obtinerea mediei 6 (cel putin) la probele scrise.

Ministerul Educatiei a publicat luni pe site-ul dedicat , rezultatele obtinute de absolventii studiilor liceale care au sustinut probele examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie-iulie 2021.Rezultatele au fost afisate atat pe http://bacalaureat.edu.ro/ , cat si in centrele de examen, prin anonimizarea numelui si a prenumelui candidatilor.Rata cumulata de promovare (inainte de contestatii) este de 67,8%, in crestere cu aproape 5% fata de aceeasi etapa de afisare din sesiunea iunie-iulie a anului trecut - 62,9%). Pentru promotia curenta, rata de promovare este 73,9% (un plus de 2,5%, comparativ cu aceeasi etapa din sesiunea iunie-iulie 2020 - 71,4%), iar pentru promotiile anterioare, 27,6% (o majorare de 2,6%, comparativ cu sesiunea iunie-iulie 2020 - 25%).Au promovat 86.120 de candidati, dintr-un total de 126.999 de candidati prezenti (110.358 candidati prezenti provin din promotia curenta, respectiv 16.641 candidati prezenti din promotiile anterioare).Numarul de candidati inscrisi in acest an este cu peste 22.000 de candidati mai mic decat numarul celor inscrisi anul trecut.112 candidati au obtinut media 10 (232, in prima sesiune a anului trecut, inainte de contestatii).Pe discipline de examen, situatia candidatilor cu note de 10 este urmatoarea:Contestatiile pot fi depuse/transmise luni, in intervalul orar 12:00 - 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. In aceasta situatie, candidatii completeaza, semneaza si depun/transmit prin mijloace electronice si o declaratie-tip in care se mentioneaza faptul ca au luat cunostinta ca nota acordata ca urmare a solutionarii contestatiei poate modifica, dupa caz, nota initiala, prin crestere sau descrestere. Pentru candidatii minori, declaratia-tip este semnata si de catre parintii/reprezentantii legali ai acestora.Rezultatele inregistrate dupa solutionarea contestatiilor vor fi anuntate vineri, 9 iulie.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: