Bacalaureat 2021. Reactiile absolventilor dupa publicarea rezultatelor: "L-am loat uai!". "Sunt dovada vie ca poti lua bacul la doua materii fara sa inveti ceva"

Multi dintre elevi se declara nemultumiti de felul in care profesorii au notat lucrarile la Romana:"Ba nuj cum mi-a corectat aia la romana, dar sa iau 6.8 in conditiile in care sub 1 A- a fost perfect, B -ul am dat exemplu din text ca i-a murit ta-su' si ca a devenit stalpu' familiei, la exemplu 2, din Baltagu, pe Vitoria Lipan cum devine si ea stalp al familiei dupa moartea barbatului ei si ii preia atributiile si il conduce pe fiu-su pe drumul maturitatii. La sub 2, am nimerit tema, cateva verbe si pronume la pers 1 si cateva fig de stil comentate. La sub 3 am scris ca se incadreaza in realism, am scris perspectiva narativa, despre focu' purificator, despre dezumanizare, ca a fost construita pe un cimitir si ca era blestemat, tema operei.Ce dracie puteam sa scriu sa iau mai mult, ca nu inteleg, sunt eu prost sau mi-a corectat cu ciuda?" Altii se lauda cu notele pe care le-au obtinut, in ciuda faptului ca si-au petrecut foarte putin timp invatand:"Mi-am demonstrat ca pot lua bacul si cu o saptamana de invatare intensa .. bravo mie 😂Pentru generatiile viitoare: NU FACETI CA MINE"."Faceti ca mine, cu 3 zile inainte de bac!""Eu sunt dovada vie ca poti lua bacul la 2 materii fara sa inveti ceva 😂😂 mai imi trebuie 5.30 la mate si l am luat.""Eu sunt dovada vie ca poti lua bacul cu 8 la geografie in ultimele 3 zile."Printre comentariile celor care au scapat de examene , deocamdata, s-a strecurat si unul al unui elev preocupat de pe acum de Bacalaureat:"Stiu ca acest grup este mai mult dedicat celor care dau anul acesta bacul, dar ma intrebam, eu sunt in clasa a 10 a si eram nedumerit in ce clasa ar trebui sa incep usor cu invatatul pentru examen, stiu ca e ciudat dar imi place incep devreme sa mu fie usor, si mai exact ce pasi ar trebui sa parcurg?" Raspunsurile nu au intarziat sa apare: "De maine", "Inaintea bacului cu o saptamana ii cel mai bine", "Asa am zis toti ca ne apucam de invatat si tot in ultimele 2 saptamani ne-am apucat."Unii s-au aratat nedumeriti si de sistemul de notare la matematica : "Sunt singura care a picat la mate si a scris o gramada?"Si cei care nu au reusit sa ia nota de trecere comenteaza pe grupuri si au initiative: "Astia care nu am luat ne facem grup separat?"Un absolvent isi striga pur si simplu bucuria, a luat Bacalaureatul, in ciuda faptului ca nu stie sa scrie corect: "L-am loat uai!"Cineva doneaza un bilet de avion, semn ca rezultatele de azi i-au incurcat planurile de vacanta: "Donez bilet avion Romania-Spania, plecare 10.07.2021."Extazul trecerii unui examen important ia multe forme: "Am luat bacul, am luat bacul, am luat bacul am luat bacul am luat bacul am trecut la istorie am trecut la istorie am trecut la istorie am trecut la istorie, am trecut la istorie am trecut la istorie am trecut la istorie am trecut la istorie am luat bacul am luat bacul am luat bacul am luat bacul."