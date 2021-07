Inca 34 de medii de 10 dupa rezolvarea contestatiilor la Bacalaureat

"Numarul mediilor de 10 a crescut la 146 de la 112 (inainte de contestatii). In sesiunea iunie - iulie 2020, 307 candidati au incheiat examenul cu media generala 10", afirma sursa citata.69,8% este rata de promovare in prima sesiune a examenului national de Bacalaureat 2021 (dupa solutionarea contestatiilor). Astfel, rata de succes la examen a crescut cu 5% pe ansamblul tuturor promotiilor, comparativ cu rezultatele inregistrate in sesiunea iunie - iulie 2020."Dupa solutionarea contestatiilor, rata generala de promovare ( absolventi din promotia curenta si din promotiile anterioare) a crescut cu 2%, in raport cu rezultatele initiale: de la 67,8% la 69,8%. Fata de prima sesiune a anului trecut cresterea este de aproape 5% (64,50% - rata de succes in anul 2020)", sustine Ministerul Educatiei.Pentru promotia curenta, rata de reusita este 75,70% (in crestere cu 1,8%), iar pentru promotiile anterioare - 30,20% (in crestere cu 2,6%). Astfel, din totalul celor 126.999 de candidati prezenti (110.358 din promotia curenta si 16.641 din promotiile anterioare) au promovat 88.587 de candidati: 83.557 de candidati apartin promotiei 2021, iar 5.030 provin din promotiile anterioare.Fata de evaluarea initiala, cele mai mari cresteri ale ratei de promovare s-au inregistrat in judetele Satu Mare 6,2%, Ilfov 5,7% si Covasna 3,4%."Au fost depuse 55.982 de contestatii, inregistrandu-se, astfel, o scadere semnificativa in comparatie cu sesiunea similara a anului trecut (62.790 de contestatii). Dupa evaluarea celor 55.982 de contestatii depuse au fost modificate notele pentru 52.784 de lucrari. Dintre acestea 88,73% s-au modificat cu maximum 1 punct, iar 11,27% s-au modificat cu mai mult de 1 punct", sustine aceeasi sursa.Citeste si: Bacalaureat 2021. Record trist pentru 42 de licee din tara: niciun elev nu a promovat examenul In privinta diferentelor de puncte, se inregistreaza urmatoarea situatie:* Diferente intre 1-2 puncte: 5.757 de lucrari (4.879 note evaluate in plus si 878 in minus)* Diferente intre 2-3 puncte: 174 de lucrari (162 note evaluate in plus si 12 note in minus)* Diferente intre 3-4 puncte: 18 lucrari (16 note evaluate in plus si 2 note in minus)* Diferente intre 4-5 puncte: o nota, evaluata in plus.Potrivit Ministerului Educatiei, dupa solutionarea contestatiilor, 36 de unitati de invatamant liceal din 21 de judete au avut procent 0 de promovare in prima sesiune (dintre acestea, 11 au avut acelasi scor de promovare si anul trecut).A doua sesiune de examen se va desfasura in perioada 16 august - 3 septembrie, fiind precedata de etapa de inscriere (19 - 26 iulie).Citeste si: Bacalaureat 2021. Promovabilitate de 99% in cele patru colegii militare din Romania. Absolventul care a luat cea mai mare nota