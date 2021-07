Bacalaureatul ratat la o zecime de punct: O absolventa spera sa primeasca inca putin in plus, dar nota i-a scazut dupa contestatie

A sperat ca o sa primeasca 0,10 puncte in urma recorectarii, exact cat i-ar fi trebuit incat sa treaca examenul cu nota generala de minim 6.00.Dupa corectarea contestatiilor si afisarea vineri, 9 iulie, a notelor finale la Bacalaureat a primit vesti proaste.Adolescenta a descris experienta pe un grup de pe Facebook . Ca o ironie, punctajul infim de care avea nevoie a aparut pe liste, dar in minus:"Eu nu mai pot de frica! Am facut contestatie la mate, luasem 6,15 si imi mai trebuie 0,1 ca sa iau 6,25 si sa promovez!", a scris aceasta, in asteptarea publicarii rezultatelor finale.La scurt timp a revenit: "Mi-a scazut la 6, fratilor!"Nu a fost singura in aceasta situatie, altcineva precizeaza, in comentarii, ca a picat examenul cu 5,99, in conditiile in care media minima de promovare este 6. Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2021 au fost afisate vineri, 9 iulie, la ora 13.00, dupa solutionarea celor aproape 56.000 de contestatii. Dintre cele 56.000 de contestatii , 53.000 au suferit modificari.