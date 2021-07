Rezultate dupa contestatii la Bacalaureat 2021: "Rata de promovare este de aproape 70%, cea mai mare din ultimii 10 ani "

Diferente de trei puncte intre note la Evaluarea Nationala

Subiectivism si la corectarea tezelor de la Bac

"Rata de promovare este de aproape 70%, este cea mai mare din ultimii 10 ani. Au fost modificate notele pentru aproape 53.000 de contestatii din cele 56.000 de contestatii. Drept urmare, un numar de 2.467 de elevi au promovat Bacalaureatul in raport cu situatia de dinainte de contestatii", a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu.Ministrul Educatiei a declarat ca judetul cu cea mai mare rata de promovare in cadrul Bacalaureat 2021 este judetul Cluj."Putem pregati un Bacalaureat pe baza competentelor", a explicat Cimpeanu.Referitor la corectura pentru Evaluarea Nationala, Sorin Cimpeanu a declarat ca a existat subiectivism al profesorilor, la toate disciplinile - respectiv romana si matematica "Am cerut situatia pentru Evaluarea Nationala, avem 12 situatii in care exista discrepante majore intre prima corectura si a doua corectura", a precizat Cimpeanu, adaugand ca sunt situatii in care sunt trei puncte diferenta intre prima si a doua corectura.Ministrul a explicat ca si la Bacalaureat a existat subiectivism in evaluare."Anul acesta s-au inscris 77% din absolventii de liceu din promotia curenta. Scaderea absolventilor inscrisi la Bac are cateva cauze. Sunt cei care au pierdut contactul cu scoala si nu au putut sa refaca acest contact dupa incheierea situatiei pandemice. Au fost si cei care nu au reusit sa isi incheie mediile", a declarat Sorin Cimpeanu.