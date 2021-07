Evaluarea Nationala 2021. Brosura de care au nevoie parintii pentru a alege corect un liceu. Cum arata fisa de inscriere

Intre 15 si 19 iulie, se va face completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII a si de catre parintii acestora, asistati de diriginti.Pe 24 iulie are loc repartizarea computerizata in licee a absolventilor clasei a VIII a.Asa arata brosura de care au nevoie parintii pentru a alege corect un liceu pentru copilul lor:

Brosura inscriere licee

Aceasta este fisa pe care trebuie sa o completeze cu atentie, bifand cat mai multe dintre cele 280 de optiuni:

Fisa de inscriere la liceu