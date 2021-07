Evaluarea Nationala 2021. Notele finale au fost afisate duminica. Care este situatia in fiecare judet

120 de medii de 10 la nivel national

Notele finale, dupa solutionarea contestatiilor,. Puteti selecta, in criteriile de cautare, situatia pentru fiecare judet in parte.Inainte de contestatii, 76,80% dintre candidati au obtinut medii mai mari sau egale cu 5.Potrivit calendarului Evaluarii Nationale , duminica sunt asteptate rezultatele finale ale examenului.Dupa anuntarea primelor rezultate s-au depus 20.268 de contestatii , cele mai multe la Limba romana.Potrivit datelor transmise de catre Ministerul Educatiei, s-au depus 11.302 contestatii (9,15% din totalul lucrarilor notate) la Limba romana, 8.803 contestatii (7,14% din totalul lucrarilor notate) la Matematica si 163 de contestatii (2,05% din totalul lucrarilor notate) la Limba materna.Evaluarea Nationala a fost sustinuta de 123.122 de candidati, dintre cei 131.179 de absolventi inscrisi.Inaintea solutionarii contestatiilor, 94.526 de candidati au obtinut medii mai mari sau egale cu 5 (cinci), rezultand o rata de 76,80%, in usoara crestere, comparativ cu anul trecut (76,10%).120 de candidati au incheiat examenul cu media generala 10 (zece).La proba de Limba si literatura romana, 103.684 de candidati (83,9%) au obtinut note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 467 de candidati au fost notati cu 10 (zece). La proba de Matematica, 83.058 de candidati (67,4%) au luat note peste sau egale cu 5 (cinci), iar 1.439 de candidati au obtinut nota 10 (zece). La proba de limba si literatura materna, 7.619 candidati (95,9%) au obtinut note peste sau egale cu 5, iar 123 de candidati au obtinut nota 10.Luni va incepe etapa speciala a Evaluarii Nationale, la care vor participa doar elevii care, din motive medicale, nu s-au putut prezenta la prima etapa a examenului.