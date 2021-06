Cu cat au scazut in medie notele la Evaluarea Nationala 2021 comparativ cu 2020. Parintii nu mai au repere pentru inscrierea copiilor la liceu

Scadere drastica a notelor de 10

Diferenta de un punct intre aceeasi pozitie

Mediile de admitere la liceu de anul trecut

Bucuresti

Colegiul National Bilingv "George Cosbuc" - situatia in 2020

Stiinte sociale (uman) - 9,59 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Filologie (uman) - 9,48 ultima medie de admitere din 56 de locuri disponibile

Stiinte ale Naturii (real) - 9,60 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Matematica informatica (real) - 9,62 ultima medie de admitere din 56 de locuri disponibile

Cluj

Colegiul Teoretic "Nicolae Balcescu" Cluj-Napoca - situatia in 2020

Filologie (uman) - 9,06 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Stiinte ale Naturii (real) - 9,54 ultima medie de admitere din 56 de locuri disponibile

Matematica - Informatica (real) - 9,73 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Timisoara

Colegiul National Pedagogic "Carmen Sylva" Timisoara

Matematica Informatica (real) - 9,44 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Stiinte ale Naturii (real) - 9,44 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Filologie (uman) - 8,89 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Iasi

Liceul Teoretic "Vasile Alecsandri" Iasi

Filologie Bilingv Germana (uman) - 8,82 ultima medie de admitere din 14 locuri disponibile

Filologie Bilingv Franceza (uman) - 8,62 ultima medie de admitere din 14 locuri disponibile

Filologie (uman) - 9,05 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Stiinte ale Naturii (real) - 9,28 ultima medie de admitere din 28 de locuri disponibile

Matematica - Informatica - 9,16 ultima medie de admitere din 56 de locuri disponibile

Fisele de inscriere se vor completa in intervalul 16-22 iulie, cand trebuie sa fie prezent atat elevul, cat si un parinte si dirigintele, fie la unitatea de invatamant , fie prin formular transmis electronic.Maria, o mama din Bucuresti al carei copil a terminat clasa a VIII-a, explica faptul ca-i este greu sa gaseasca repere pentru a alege liceele la care sa depuna dosarul de inscriere.In 2021 notele sunt mult mai mici comparativ cu anul trecut, astfel ca este greu sa isi faca o idee referitoare la cat de fezabila este repartizarea la liceul si profilul dorit.Parintii nu ar trebui sa se orienteze dupa mediile cu care elevii au intrat in anii precedenti deoarece rezultatele au inregistrat o scadere semnificativa.Principalul motiv este faptul ca s-a schimbat structura examenelor, concepute in premiera in Romania anul acesta dupa cea a testelor PISA. Profesorii spun ca anul pandemic bulversant i-a impiedicat pe copiii sa asimileze schimbarile in timp util. Au fost de sapte ori mai putine medii de 10 la Evaluarea Nationala 2021 decat anul trecut, potrivit ministerului Educatiei. Mai exact, 120 de elevi au obtinut punctaj maxim in 2021, comparativ cu 839 in 2020.In Bucuresti au fost 13 note de 10 in 2021 , pe cand anul trecut au fost 224.In Bucuresti, 11.798 de elevi s-au prezentat la Evaluarea Nationala 2021.Elevul care s-a clasat pe locul 5.000, care s-ar incadra la o pregatire medie, a obtinut 8,10, fiind media intre probele la Matematica si la Romana.Anul trecut, 15.800 de elevi din Bucuresti au participat la Evaluarea Nationala 2020.Elevul care s-a clasat atunci pe locul 5.000 a obtinut media 8,92. Practic, este o scadere de aproape un punct in doar un an.Ziare.com va propune o comparatie intre ultimele medii de admitere de anul trecut ale unor licee din marile orase si pozitia pe care ar trebui sa se claseze acum un candidat care a sustinut Evaluarea Nationala 2021.Datele sunt puncte de repede orientative, consultate adesea de elevi si de parinti pentru a-si face o idee cu privire la sansele de admitere la liceul dorit. Dinamica lor se schimba anual, in functie de rezultatele obtinute per total.Daca ne uitam la situatia Evaluarii Nationale 2020, un elev care ar vrea sa intre la acest liceu, la profilul matematica -informatica, ar trebui sa se claseze printre primii 612 din Bucuresti.Un elev care ar vrea sa intre la profilul Stiinte ale Naturii ar trebui sa se claseze printre primii 213 din Cluj.Un elev care ar vrea sa dea la oricare dintre profilele reale ar trebui sa se claseze printre primii 201 din Timis.Un elev care ar vrea sa intre la profilul matematica-informatica ar trebui sa se claseze printre primii 625 din Iasi.