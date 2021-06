Ministrul Educatiei, despre scaderea dramatica a notelor de 10 la Evaluarea Nationala: "Este normal sa fie asa"

In opinia lui Cimpeanu, notele obtinute de elevi sunt foarte bune, tinand cont de conditiile in care s-a desfasurat acest an scolar.La Limba Romana s-au obtinut de zece ori mai putine note de 10 fata de 2020 , iar la matematica s-au obtinut jumatate in comparatie cu anul precedent, potrivit unei centralizari publicate de Ministerul Educatiei."Este primul an in care structura subiectelor a fost asemanatoare cu a celor de la Evaluarea Pisa. Pentru nivelul de departajare, pentru note de 10, sunt subiecte mai dificile anul acesta. Este normal sa fie asa, aceasta este gandirea unei evaluari corecte. Apreciez ca fiind foarte bun rezultatul de anul acesta, in raport cu conditiile date. Sunt 467 de note de 10 la Limba Romana, de zece ori mai putine decat anul trecut si 1439 de note de 10 la matematica, jumatate fata de 2020.Avem mai putine note sub 5 decat anul trecut. Este cel mai mare procent de promovare din ultimii 3 ani ", a declarat Ministrul Educatiei la Digi24 Cimpeanu crede ca este un lucru bun ca sunt mai putine note maxime, pentru ca o "inflatie a notelor de 10 nu face bine niciunui sistem de educatie ". Ministrul Educatiei a mai spus ca structura subiectelor a fost schimbata anul acesta, pentru a putea fi eliminat subiectivismul, iar "notele de 9 au crescut semnificativ, in timp ce 10 a ramas pentru elite".Ministerul Educatiei a centralizat rezultatele Evaluarii Nationale inainte de contestatii: Astfel, din 131.179 candidati inscrisi s-au prezentat 123.122, prezenta fiind de 93,9%.Din cei 123.122 de candidati prezenti, un numar de:94.526 candidati (76,8%) au obtinut medii mai mari sau egale cu 528.596 candidati (23,2%) au obtinut medii mai mici ca 5120 candidati au obtinut media 10467 candidati au obtinut nota 10 - 1.439 candidati au obtinut nota 10La proba de limba si literatura romana:103.684 candidati (83,9%) au note peste 5467 candidati au obtinut nota 10La proba de limba si literatura materna:7.619 candidati (95,9%) au note peste 5123 candidati au obtinut nota 10La proba de matematica:83.058 candidati (67,4%) au note peste nota 51.439 candidati au obtinut nota 10