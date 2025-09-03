Titularizare 2011: Joi se afiseaza rezultatele finale

Candidatii din acest an la examenul de titularizare vor afla, joi, rezultatele finale, afisate in urma contestatiilor.

Numarul contestatiilor a fost foarte mare. Astfel, in judetul Cluj s-a inregistrat un numar de peste 160 de contestatii. In Vaslui, 100 de profesori s-au aratat nemultumiti, cele mai multe contestatii fiind pentru disciplinele uman si real. La Bistrita-Nasaud, una din cinci lucrari va fi recorectata, in total fiind depuse 86 de contestatii si peste 70 de profesori din judetul Buzau au contestat notele primite la examenul de titularizare.

Dupa afisarea rezultatelor finale pe 22 si pe 25 iulie va fi sedinta publica de repartizare a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7.00 pe posturile/catedrele vacante titularizabile.

Cei care au obtinut note peste cinci pot ocupa un post de suplinitor, a anuntat luni secretarul de stat la ministerul Educatiei, Oana Badea.

Rezultatele examenului de titularizare, din 2011, arata ca 32% dintre candidati au obtinut note sub cinci, dintre care 52 de persoane au luat nota unu, jumatate fiind obtinute la Sport, 38% au luat note intre cinci si sapte si 30% au luat note intre sapte si zece.

Oana Badea a anuntat ca anul acesta doar 26 de candidati au luat nota 10, in comparatie cu anul cand 46 de persoane au obtinut nota maxima.

Din cei 29.291 de candidati care s-au prezentat la examen, 5.460 s-au retras din concurs, 95 au fost eliminati - 55 pentru frauda, iar restul pentru dosare incomplete.

Ads