Școală inaugurată la 15 ani de la începerea lucrărilor: "După multe piedici şi tergiversări, am reuşit"

O nouă şcoală a fost inaugurată vineri, 2 septembrie, în ultima zi de vacanţă a elevilor, în comuna Semlac, la 15 ani de la începerea lucrărilor, autorităţile locale reclamând "multe piedici şi tergiversări" în finalizarea proiectului.

Noua şcoală din comună poartă numele medicului Ioan Danicico, care s-a născut în Semlac, iar aici vor învăţa 370 de elevi din clasele I - VIII.

"După multe piedici şi tergiversări, am reuşit să inaugurăm astăzi Şcoala Gimnazială 'Dr. Ioan Danicico'. Deşi a durat foarte mult, astăzi vorbim despre un vis împlinit. Construcţia a început în anul 2007 şi până în 2012 fondurile au venit de la Ministerul Învăţământului şi de la Inspectoratul Şcolar. Din 2012 până în 2015 construcţia a fost sistată, din lipsa finanţării.

În 2015 obiectivul a fost mutat pe lista de fonduri din PNDL şi am putut să continuăm lucrările. Din păcate, în societate s-a întâmplat tragedia de la Colectiv şi am sistat lucrările, pentru că trebuiau schimbate multe detalii din proiect şi nu am avut fonduri. Legislaţia ISU a trebuit respectată pentru a avea autorizaţie de funcţionare", a explicat la inaugurare primarul comunei, Letiţia Stoian.

Şcoala se deschide luni, 5 septembrie, şi beneficiază de mobilier şi echipamente moderne.

"Totul este nou, sperăm că va fi un plus pentru elevi şi profesori, care vor avea condiţii excelente pentru a-şi desfăşura activitatea", a mai spus primarul.

Valoarea totală a lucrărilor la noua şcoală s-a ridicat la 7,5 milioane lei.

Ads