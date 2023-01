O școală din orașul ucrainean Makiivka, atacată de Kiev. Adăpostea o cazarmă a trupelor ruse FOTO VIDEO

Un atac asupra oraşului ucrainean Makiivka, situat în estul Ucrainei, în regiunea Doneţk ocupată de forţele Moscovei, ar fi făcut mai multe victime, după ce a fost lovită o şcoală care funcţiona pe post de cazarmă pentru militarii ruşi, relatează The Guardian.

Administraţia instalată de Moscova în regiunea Doneţk a declarat duminică că cel puţin 25 de rachete au fost trase asupra regiunii în noaptea de Anul Nou. La rândul său, agenţia de ştiri rusă TASS a citat un oficial local instalat de Moscova care a declarat că cel puţin 15 persoane au fost rănite în Makiivka, într-o serie de bombardamente cu rachete Himars.

Într-o altă ştire, TASS îl citează pe şeful instalat la Moscova al aşa-numitei Republici Populare Doneţk (RPD), Denis Puşilin, care spune că sistemele ruseşti de apărare aeriană au interceptat numeroase rachete ucrainene îndreptate spre regiune în noaptea de Anul Nou. „Sistemul nostru de apărare aeriană a funcţionat eficient. În caz contrar, ar fi fost mult mai multe lovituri”, a spus Puşilin.

Un alt oficial din Doneţk instalat la Moscova, Aleksei Kulemzin, a declarat că o "clădire a centrului de creativitate pentru copii şi tineri" a fost avariată în atacurile de la Makiivka. De asemenea, Daniil Bezsonov, un alt oficial de rang înalt susţinut de Rusia în regiune, a declarat că a avut loc o "lovitură masivă" asupra unei şcoli profesionale, care, potrivit informaţiilor preliminare citate de Reuters, servea drept cartier al personalului militar. Au fost morţi şi răniţi, dar numărul exact al victimelor nu este cunoscut, a declarat Bezsonov într-o postare pe Telegram, făcută duminică seara târziu.

Before/after photos of the school building in Makiivka where Russia had stationed mobilized troops from the Saratov region, Russian telegram channels report. At midnight on NY, Ukraine destroyed the building - killing an unknown number of Russian troops - with a volley or HIMARs. pic.twitter.com/44ZL1HigQ8