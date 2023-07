Cum funcționează școala din Satu Mare amenajată într-un bloc de locuinţe: Elevii coboară de la etajul 4 la parter pentru a merge la baie

Aproximativ 350 de copii din ciclul primar înscrişi la Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” din municipiul Satu Mare merg la cursuri într-un bloc de locuinţe în care a fost amenajat un corp al unităţii de învăţământ.

Deputatul Adrian Cosma, care a făcut publice condiţiile în care învaţă elevii, arată că în blocul cu patru etaje există baie doar la parter, iar pentru a merge la orele de sport copiii sunt nevoiţi să traverseze o stradă. În plus, ei nu pot ieşi din clădire în pauze, întrucât lângă bloc se află o piaţă.

Şcoala, care funcţionează într-un bloc de locuinţe este situată în cartierul Micro 17 din Satu Mare.

„Primăria Satu Mare, primarul Gabor ar trebui să investească şi să fie atent la toate şcolile din municipiul Satu Mare. Zilele trecute vedeam că este anunţată finalizarea lucrărilor la şcoala Rakoczi Ferenc. A fost inaugurat un nou corp de clădire pentru elevii de acolo. Este un lucru foarte bun şi îmbucurător, însă administraţia locală ar trebui să se uite şi spre Şcoala Gimnazială Lucian Blaga din Micro 17. Copiii de la clasa zero până la clasa a patra învaţă aici, într-un apartament, deci clasele sunt în apartamente!”, a afirmat preşedintele PNL Satu Mare, Adrian Cozma.

Acesta a atras atenţia asupra linoleumului care acoperă podelele, a caloriferelor, a ferestrelor cu gratii, dar şi a faptului că tubul de scurgere a apelor pluviale de pe acoperiş este amplasat chiar lângă una dintre băncile elevilor, Cosma susţinând, în context, că „acest corp de clădire, în lumea noastră, modernă, nu ar mai trebui să existe”.

Cosma mai spune că baie există doar la parterul blocului, iar copiii care învaţă la etajul al patrulea al imobilului sunt nevoiţi să coboare pentru a merge la toaletă. Iar pentru a merge la orele de educaţie fizică, elevii sunt nevoiţi să traverseze o stradă, el catalogând situaţia drept una „cu totul deplasată”.

În plus, liberalul a atras atenţia asupra faptului că, în pauze, elevii de şcoală primară care învaţă în bloc nu pot merge afară, să se joace în curte, ci sunt „închişi” în clădire, în condiţiile în care în proximitatea blocului în care funcţionează unitatea de învăţământ este situată o piaţă agroalimentară.

„Eu am făcut tot ce am putut şi cât am putut, prin faptul că la finele anului 2022 am reuşit să depun un amendament la Legea bugetului de stat prin care a fost alocată o sumă de 150.000 de lei prin care se va face un studiu de fezabilitate, ca mai apoi să fie construit un nou corp de clădire cu o şcoală modernă, pe care o merită şi copiii celor din municipiul Satu Mare, din Micro 17”, adaugă Adrian Cozma.

