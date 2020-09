Adeverinta medicala pentru inscrierea la scoala. Unde o gasesti pe internet

Cand se elibereaza adeverinta medicala pentru inscrierea la facultate

Cum se completeaza adeverinta medicala pentru inscrierea la scoala

- La inscrierea in fiecare ciclu de invatamant - se elibereaza de catre medicul de familie sau de catre medicul colectivitatii de la care provine copilul;- La terminarea unui ciclu de invatamant preuniversitar - se elibereaza de catre medicul care are in supraveghere colectivitatea;- La transferul elevului intr-o alta unitate scolara - se elibereaza de medicul care are in supraveghere unitatea de invatamant de la care se transfera.Adeverinta medicala pentru inscrierea la scoala are trei pagini A4 si trebuie sa contina informatii precum unitatea sanitara unde s-a efectuat evaluarea, numele si prenumele copilului, sexul, varsta, adresa, institutia la care doreste sa se inscrie, numele si prenumele parintilor sau tutorelui.In plus, medicul va completa cu informatii despre antecedentele patologice ale copilului, despre anumite alergii alimentare sau medicamente pe care copilul le primeste pentru afectiuni cronice. El trebuie trebuie sa fie cu toate vaccinarile la zi.Modelul de adeverinta poate fi descarcat de AICI