Comitetul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti, sedinta pentru redeschiderea scolilor

Reguli pentru reluarea scolii

Sala de clasa va fi amenajata astfel incat sa fie asigurata distantarea fizica de 1 metru intre elevi. Daca configuratia salii de clasa (suprafata, mobilier etc) nu permite distantarea fizica de 1 metru, atunci spatiul va fi organizat astfel incat sa se asigure distanta maxim posibila intre elevi.

La aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o grupa de invatamant prescolar sau clasa de invatamant primar. In aceasta situatie se suspenda cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa o dezinfectare prealabila a salii de clasa.

La aparitia a doua cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal. In aceasta situatie se suspenda cursurile clasei respective pentru o perioada de 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa o dezinfectare prealabila a salii de clasa.

Purtatorul de cuvant al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Tipisca, a declarat, pentru Agerpres, ca CMBSU a fost convocat in sedinta incepand cu ora 10,00, pe tema reluarii activitatilor didactice in Bucuresti.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti, ca scolile se vor redeschide in format fizic pe 8 februarie pentru majoritatea copiilor, odata cu debutul semestrului al doilea.Ministrii Educatiei si Sanatatii urmeaza sa emita un ordin comun pentru redeschiderea scolilor incepand cu data de 8 februarie Ministerul Educatiei a intocmit un proiect de ordin cu regulile dupa care ar urma sa se desfasoare orele odata cu reluarea cursurilor in clase.Ministerul Educatiei a prezentat joi dimineata documentul, afirmand ca a incercat sa surprinda toate aspectele convenite in foarte buna colaborare cu Ministerul Sanatatii, intr-o maniera constructiva. Ministerul precizeaza ca este vorba despre un draft ce va fi supus validarii Ministerului Sanatatii.Printre reguli se numara: