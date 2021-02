Cursurile la gradinite si in invatamantul primar se vor suspenda la primul caz confirmat de imbolnavire cu COVID-19

Suspendarea, decisa de gradinite si scoli

Dezinfectia generala se face in timpul suspendarii

"In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile, dupa o dezinfectare prealabila a salii de clasa", stipuleaza draftul de ordin pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.Cursurile se vor suspenda pentru 14 zile la aparitia a doua cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o clasa de invatamant gimnazial, liceal, profesional si postliceal.Masura suspendarii este dispusa prin decizia conducerii unitatii de invatamant/institutiei conexe , dupa consultarea Directiei de sanatate publica.DSP va efectua anchete epidemiologice, va stabili care sunt contactii directi ai celor infectati cu SARS-CoV-2 si va decide, impreuna cu conducerea unitatii de invatamant, daca se impune carantinarea."La aparitia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligatia de a anunta conducerea unitatii de invatamant care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, in urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contactii directi ai acestora si va decide impreuna cu conducerea unitatii de invatamant daca se impune carantinarea", mai prevede draftul.In perioada de suspendare a cursurilor cu prezenta fizica , conducerea unitatii/institutiei de invatamant va dispune realizarea curateniei, aerisirea claselor/salilor, dar si dezinfectia generala si nebulizarea spatiilor - clase, sali, holuri, toalete."Reluarea cursurilor care presupun prezenta fizica pentru clasa/unitatea/structura de invatamant preuniversitar suspendata temporar se dispune prin decizia conducerii acestora, dupa consultarea DSP/DSPMB", conform documentului.In plus, ministerul Educatiei propune ca profesorii sa faca "triajul observational al prescolarilor/elevilor pe tot parcursul activitatilor scolare"