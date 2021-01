Ministrul Educatiei spune ca examenele nationale vor fi modificate daca nu se poate reveni la invatamantul clasic

Intrebat la Realitatea Plus daca va fi modificat continutul probelor la examenele nationale avand in vedere problemele ivite in ceea ce priveste invatamantul online, ministrul Educatiei a raspuns: "Nu poti anunta cu o luna inainte un copil care se pregateste pentru examenul de capacitate sau pentru examenul de bacalaureat ca va da examen la alte discipline, la alte materii in alt fel. Este esential sa avem predictibilitate. (...) Daca nu se va putea - nu vreau sa iau in considerare ca probabil acest scenariu - sa revenim la invatamantul clasic, atunci vor trebui adoptate schimbari care sa fie toate in beneficiul elevilor. Schimbari care sa conduca la o flexibilizare in beneficiul elevilor. Dar aceste schimbari nu le dorim nici macar in acest sens".El a spus ca isi doreste reluarea cursurilor in format clasic si pentru actiuni remediale, dar si pentru pregatirea examenelor nationale."De aceea ne dorim reluarea scolii in format clasic, pentru a putea avea si acele actiuni remediale, pentru a pregati examenele nationale asa cum elevii de clasa a VIII-a si a XII-a stiu ca trebuie sa se deruleze", a afirmat Cimpeanu.