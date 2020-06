Oamenii de afaceri din noua generatie cresc la Complexul Educational Laude-Reut (P)

Ziare.

Acesti elevi sunt parte a unui program de 3 ani, in ciclul liceal, in cadrul caruia testeaza idei de afaceri, de la scanteia ce le trece prin minte, pana la implementare, parcurgand toate fazele unui proces de business, ce presupune crearea unei identitati de tip brand, evaluarea riscurilor, construirea unui buget, promovarea si, nu in cele din urma, prezentarea in fata unui juriu compus din profesionisti in domeniu, care aleg propunerea viabila, oferind feedback tuturor celor implicati.Din motive binecunoscute create de pandemia COVID-19, prezentarea finala a acestor proiecte de business elaborate de noua generatie va mai astepta pana la toamna, insa acest lucru nu a impiedicat Complexul Educational Laude-Reut si pe invitatii sai, mentori ai programului de business-marketing, sa felicite si sa aprecieze stradania elevilor.Astfel, marti, 9 iunie 2020, online prin Zoom si live pe Facebook , Tova Ben Nun-Cherbis, Presedinte Fondator Laude-Reut, alaturi de Mihaela Rata si Diana Gombos, profesori dedicati, directori si elevi, i-au intampinat cu mare gratitudine pe domnii Sergiu Manea, Presedinte BCR - partener strategic al educatiei de excelenta Laude-Reut, Dante Stein, om de afaceri de talie internationala, membru al Laude-Reut Board of Trustees si mentor al tinerilor antreprenori Laude-Reut, Dr. Adrian Barbu, om de afaceri la nivel mondial, membru al Laude-Reut Board of Trustees si sponsor al scolii, Alexandru Morarescu, avocat renumit, membru al Laude-Reut Board of Trustees si parinte al unui absolvent Laude-Reut care a urmat o cariera in diplomatie.Oaspetii au transmis, in discursuri memorabile, cele mai bune ganduri elevilor, pe care ii cunosc indeaproape din cadrul orelor de business-marketing, in calitate de mentori, fiind mandri de realizarile lor si indemnandu-i sa persevereze, sa simta, sa imbratiseze schimbarea, sa fie curajosi, sa ramana flexibili, sa construiasca, incepand de la propria identitate prin cultura, la comunitate prin networking si implicare, sa viseze si sa gandeasca in paradigme noi.Business inseamna traire si emotie, pentru ca a simti inseamna a fi alaturi de oameni. Identificati oportunitatea si aplicati schimbarea - cele mai importante schimbari si cele mai neasteptate rezultate apar atunci cand provocarea este mai mare, asadar fiti curajosi si flexibili. Deveniti constienti de puterea comunitatii, ca motor de bucurie in timpuri bune si ancora in vremuri de incercare - cautati comunitatea, construiti-o, fiti alaturi de ea. (Sergiu Manea, Presedinte BCR)Dante Stein a subliniat importanta urmaririi visului personal in activitatea de business si nu numai, insa tot cu accent pe capacitatea de adaptare si legatura cu comunitatea, recomandand implicarea in chestiuni sociale, intorcand spre societate ceea ce au primit la randul lor: Sunteti cea mai educata generatie la ora actuala, detineti avantajul, asadar oferiti si impartasiti. Scoala Laude-Reut este cea mai buna din Romania in acest moment., au fost cuvintele motivationale ale mentorului care desfasoara intalniri regulate cu elevii Laude-Reut.Cultura, prin formele ei umaniste, este baza pe care se defineste un om de afaceri. Cititi mult, fiti deschisi si priviti in jur, deoarece gandirea in afara sabloanelor vine doar atunci cand cunosti ce se afla in exterior. Calatoriti, vizitati muzee, socializati, fiti fericiti - iata cateva secrete ale unui om de afaceri de succes. (Dr. Adrian Barbu)Tova Ben Nun-Cherbis a multumit tuturor partenerilor care, de-a lungul celui aproape un sfert de secol de existenta a scolii Laude-Reut, au contribuit la renumele dobandit in educatia pentru viitor: Cursul de business-marketing este posibil cu sprijinul unor institutii puternice si a unor mentori valorosi care inteleg impactul educatiei in procesul economic: succesul in afaceri provine nu numai dintr-o idee stralucitoare, ci si din multa munca, pregatire sustinuta si ambitie. Cum orice afacere de succes inseamna munca de constructie, la fel si o cariera in acest domeniul de business-marketing trebuie sa inceapa foarte devreme, pe bancile scolii.In cadrul cursului de Business English, structura materiei merge de la dobandirea abilitatilor practice catre achizitia teoretica, dupa ce elevii au fost expusi in viata reala notiunilor importante legate de domeniul afaceri si au simulat in planuri didactice diverse situatii reale de planuri de afacere, continua cu teoretizarea acestor elemente avansate si finalizeaza modulul de Business English cu durata de 3 ani, la sfarsitul clasei a XI-a, printr-un examen international, Business English Certificate.In programul de Business English in acest an scolar au participat un numar de 106 elevi, dintre care 49 in clasa a IX-a, 35 in clasa a X-a si 22 in clasa a XI-a.Pe parcursul primului an de studiu al modulului de Business English, respectiv pe parcursul clasei a IX-a, elevii invata cum sa isi creeze un profil personal de business precum si cum sa intocmeasca, in echipe, un plan dezvoltat de afaceri, pornind de la un concept nou si inovator. Acest prim an se finalizeaza cu un concurs al planurilor de afaceri, sustinut in fata unui juriu format din oameni de afaceri din Romania, care desemneaza si premiaza una sau mai multe echipe castigatoare pentru care organizeaza un follow-up. Aceste proiecte sunt conduse de catre profesorul Mihaela Rata si au drept mentor pe domnul Dante Stein, om de afaceri de renume international.In timpul celui de-al doilea an de studiu din modul, respectiv in clasa a X-a, ne-am asumat o misiune de pionierat si anume de a-i invata pe elevi despre meseriile si carierele viitorului (Careers and jobs of the future), de a le arata ca piata muncii de peste opt sau zece ani va fi atat de diferita si va necesita abilitati despre care astazi nici macar nu stim inca. In timp ce vom fi nevoiti sa dobandim noi abilitati, vom fi nevoiti, in egala masura, sa renuntam la unele din cele vechi care, in viitor nu vor mai fi folositoare. Iar acest lucru elevii il invata printr-o educatie de tip "blended-learning" in care notiunile teoretice se imbina in mod deosebit cu abilitatile practice, dezbateri, lucru in echipa, interactiunea cu speakeri renumiti invitati la clasa sa raspunda intrebarilor elevilor dar si sa le impartaseasca din experienta lor.Pe parcursul celui de-al treilea an, respectiv clasa a XI-a, elevii au parte de o pregatire temeinica in vederea obtinerii unui examen de specialitate cu certificare internationala, Business English Higher- nivelul C1. In orele de Business English alocate saptamanal elevii lucreaza diferite tipuri de teste Cambridge, atentia principala fiind pe strategii si tehnici de lucru pentru astfel de examene certificate international. In cadrul celor patru probe ale examenului se testeaza competente specifice si vocabular specializat de limba engleza la nivel avansat, iar elevii sustin si o simulare oficiala in luna februarie pentru a se putea prezenta onorabil la sesiunea din vara a examenului de Business English, organizata de Consiliul Britanic in Romania. (Mihaela Rata, profesor Business English, Laude-Reut)Pe langa cursul de Business English, clasele a XI-a studiaza ca parte a curiculum-ului materia Marketing English, de asemenea sub forma de blended-learning, imbinand notiuni teoretice de marketing cu aplicatii practice, implicandu-se activ in campanii de marketing sau creand propriile lor campanii, avand speakeri la clasa din marile companii multinationale, precum si o serie de internshipuri desfasurate la sediile acestora. Programul de Marketing English, coordonat de profesor Mihaela Rata, are durata de un an scolar. (Diana Gombos, profesor Business English, Laude-Reut)