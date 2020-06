Orice fel de referire la identitatea de gen a fost interzisa in scoli si in universitati de catre Senat, camera decizionala.

Ziare.

Legea interzice in scoli "activitatile in vederea raspandirii teoriei sau opiniei identitatii de gen, inteleasa ca teoria sau opinia ca genul este un concept diferit de sexul biologic si ca cele doua nu sunt intotdeauna aceleasi", scrie Edupedu.ro. Proiectul de lege a fost initiat de senatorii PMP. Lungu Vasile-Cristian si Pascan Emil-Marius, iar amendamentul referitor la identitatea de gen ii apartine lui Vasile Cristian Lungu, absolvent al Seminarului Teologic din Zalau si licentiat apoi in Psihologie Speciala in SUA, la Loyola University, potrivit publicatiei Sportulsalajean.ro Conform Edupedu.ro, proiectul prevede ca articolul 7 din Legea educatiei se modifica, la aliniatul (1), prin adaugarea urmatoarelor prevederi:Art. 7 - (1) In unitatile, in institutiile de invatamant si in toate spatiile destinate educatiei si formarii profesionale, inclusiv in unitatile care ofera educatie extrascolara, sunt interzise: (...)e) activitatile in vederea raspandirii teoriei sau opiniei identitatii de gen, inteleasa ca teoria sau opinia ca genul este un concept diferit de sexul biologic si ca cele doua nu sunt intotdeauna aceleasi;