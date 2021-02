Sapte scoli din Ialomita functioneaza in scenariul rosu din cauza cazurilor de coronavirus

Alte 40 sunt in scenariul galben, din cauza incidentei cumulate a cazurilor aparute in localitati. Sunt mii de copii din acest judet care invata de acasa, din fata calculatoarelor.Potrivit celor mai recente raportari ale Inspectoratului Scolar Judetean Ialomita, in judet sunt la acest moment o suta de scoli care sunt in scenariul verde. Asta inseamna ca elevii sunt prezenti fizic la scoala, indiferent de clasa in care sunt.Insa, din cauza cazurilor de coronavirus aparute in localitati, 40 de scoli sunt in scenariul galben. Asta inseamna ca 6.153 de prescolari si elevi participa fizic la cursuri , in timp ce aproape 5.200 de elevi sunt in online, acasa.De asemenea, sapte unitati scolare din Ialomita sunt in scenariul rosu. Asta inseamna ca 566 de prescolari si elevi participa fizic la cursuri, iar 500 de prescolari si elevi sunt in online. In afara acestei situatii, mai sunt 171 de copii care participa doar online la ore din cauza carantinei zonale instituite la nivelul localitatii. Este vorba despre comuna Sfantu Gheorghe, care a intrat in scenariul rosu in urma cu o saptamana, dupa ce incidenta cazurilor de coronavirus a depasit 6 cazuri la mia de locuitori.In judetul Ialomita, 13 clase au activitatea suspendata din cauza confirmarii cu covid-19 a unor elevi sau a unor cadre didactice. In total, in acest judet, 18 elevi si 5 profesori au fost diagnosticati cu infectie cu coronavirus de la debutul celui de-al doilea semestru scolar.