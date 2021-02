Mai multe scoli din Sectorul 5 nu au caldura si apa calda. Piedone acuza ca agentul termic a fost livrat sub parametrii, dar facturile emise de Termoenergetica au fost mai mari

Scoala incepe pe 8 februarie

Fara aeroterme in scoli

In cazul in care in unele unitati de invatamant temperatura va fi prea scazuta, Primaria Sectorului 5 va discuta cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti pentru desfasurarea cursurilor online. Potrivit unui comunicat al Primariei Sectorului 5, transmis AGERPRES, in aceasta zona administrativa, 17 scoli si gradinite sunt racordate la sistemul centralizat de incalzire, livrarea apei calde si a caldurii fiind efectuata de Termoenergetica Bucuresti, iar la noua dintre ele se inregistreaza probleme.Este vorba despre Liceul "Stefan Odobleja", Scolile gimnaziale nr. 126, nr. 131, nr. 144, nr. 188, nr. 280 si "Mircea Santimbreanu" si Gradinitele nr. 35 si nr. 185.Dintre cele 55 de unitati de invatamant din Sectorul 5, 38 au centrala termica.Primaria Sectorului 5 a trimis o sesizare catre Primaria Municipiului Bucuresti, in care se solicita gasirea unei solutii rapide, avand in vedere ca pe 8 februarie, prescolarii si elevii urmeaza sa revina fizic in unitatile de invatamant.Primaria condusa de Cristian Popescu Piedone a mentionat in sesizarea transmisa Primariei Capitalei faptul ca, desi calitatea agentului termic furnizat nu este la parametrii corespunzatori, facturile emise de Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti sunt din ce in ce mai mari, aspect care nu se justifica.Primarul a transmis ca in nicio scoala din sector nu va fi permisa folosirea de aeroterme sau a altor tipuri de aparatura decat cele prevazute in proiectul tehnic."Copiii merita sa se reintoarca la scoala, insa nu cu orice pret. Trebuie sa ne gandim in primul rand la sanatatea lor. Nu putem sa ii tinem in frig! In nicio scoala din Sectorul 5 nu va fi permis sa se foloseasca tot felul de improvizatii pentru a incalzi salile de clasa . Este important ca elevii sa inceapa cursurile in conditii optime si in siguranta", a afirmat Popescu Piedone. Cursurile la gradinite si in invatamantul primar se vor suspenda pentru o perioada de 14 zile la aparitia unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 intr-o grupa, respectiv clasa, potrivit unui draft de ordin comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii care urmeaza sa fie aprobat in contextul inceperii scolii in 8 februarie.