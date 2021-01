Ministerul Educatiei reduce numarul elevilor in clasele de inceput de ciclu in invatamantul liceal

Potrivit unui comunicat de presa, numarul elevilor in clasa se va reduce de lasi invatamantul profesional, inclusiv dual, precum si pentru filiera vocationala - profil sportiv, teologic, pedagogic si invatamantul liceal de arta,in clasa pentru filiera teoretica."Joi, 21 ianuarie 2021 a fost transmis la Monitorul Oficial Ordinul de Ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022. Astfel, decizia de astazi modifica OMEC nr. 5599/2020", afirma sursa citata. Ministerul Educatiei precizeaza ca, avand in vedere modificarile promovate, activitatile specifice mobilitatii personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar (privind constituirea, incadrarea si vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar) au fost decalate corespunzator.Astfel, inspectoratele scolare vor transmite pana la data de 1 februarie 2021 la Ministerul Educatiei proiectele planurilor de scolarizare revizuite conform noilor reglementari, in vederea fundamentarii cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat."Aceasta masura se constituie intr-un pas concret in directia Romaniei Educate", se arata in comunicat.