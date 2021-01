Campeanu ameninta cu demisia, daca educatia nu primeste 6% din PIB: "Voi lasa in locul meu pe cineva mai priceput, care stie sa faca mai bine fara bani"

"Daca nu vom avea o crestere in valoare absoluta a bugetului, eu am spus ca nu stiu sa fac ce ma gandesc ca trebuie sa fac fara buget si atunci voi lasa in locul meu pe cineva mai priceput care stie sa faca mai bine fara bani", a declarat Sorin Campeanu la Realitatea Plus Ministrul precizeaza ca asumarea a fost de 6% din PIB sau 18% din buget, adica a cincea parte din bugetul tarii sa fie alocata educatiei.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat miercuri, dupa intalnirea cu reprezentantii AUR, ca scolile de vara reprezinta o solutie corecta pentru recuperarea pierderilor suferite pe parcursul crizei sanitare.