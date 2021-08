Vaccinarea anti-COVID a copiilor, discutată la Guvern. Situația în care elevii nevaccinați ar putea fi obligați să facă orele online

Ministrul Educaţiei Sorin Cîmpeanu a anunţat deja că vor fi discuţii despre măsurile pentru deschiderea şcolilor cu prezenţă fizică din 13 septembrie, precizând că printre măsurile luate în calcul se numără „demararea unei campanii de întâlniri interactive la nivelul fiecărei şcoli, mediată de către o persoană desemnată din fiecare şcoală şi de reprezentant DSP pentru a prezenta părinţilor interactiv problematica, importanţa şi necesitatea vaccinării”.El a mai spus că masca va fi obligatorie în continuare în unităţile de învăţământ, indiferent dacă elevii sunt sau nu vaccinaţi, cât şi respectarea distanţării sociale adecvate, normele de igienă şi aerisirea sălilor de curs.„Printre măsurile pe care le vom discuta se vor regăsi demararea unei campanii de întâlniri interactive la nivelul fiecărei şcoli, mediată de către o persoană desemnată din fiecare şcoală şi de reprezentant DSP pentru a prezenta părinţilor interactiv problematica, importanţa şi necesitatea vaccinării. Este o acţiune de conştientizare pe care trebuie să o facem înainte de începerea şcolii.Se vor discuta şi măsuri de stimulare a vaccinării. Nu vă ascund că este de luat în calcul, cu titlu de ipoteză, inclusiv acea decizie care, în cazul apariţiei unor situaţii, cazuri confirmate într-o clasă, cei care nu sunt vaccinaţi să treacă obligatoriu în online, iar elevii care sunt vaccinaţi să poată continua cu prezenţă fizică. Nu să fie obligaţi, să poată continua cu prezenţă fizică”, a explicat Cîmpeanu.Întrebat dacă la nivelul Guvernului sunt discuţii despre vreun beneficiu material de 100 lei care ar putea fi acordat acestor elevi , ministrul Educaţiei a răspuns: „Nu am niciun fel de idee despre acest subiect, dar cu siguranţă la întâlnirea de vineri vom discuta despre orice măsuri pot susţine vaccinarea. Vă spun de măsuri care să stimuleze procesul de vaccinare prin conştientizarea importanţei vaccinării”.Chestionat cu ce propuneri concrete va merge la întrunirea de vineri de la Palatul Victoria , Cîmpeanu a replicat: „De promovare, prin acţiuni interactive, împreună cu reprezentanţii DSP a importanţei vaccinării”.„De prezentare a opţiunilor în funcţie de evoluţia epidemiologică. De susţinere, încă de pe acum, a regulilor de protecţie sanitară. Masca va fi obligatorie în continuare în şcoli, indiferent dacă elevii sunt vaccinaţi sau nu. De asemenea, distanţarea adecvată va rămâne o regulă. De asemenea, evident respectarea normelor de igienă şi obligativitatea aerisirii spaţiilor de învăţământ. Din perspectiva educaţiei, ne vom asigura că în fiecare şcoală se înţelege importanţa acestor măsuri pentru ca şcoala să se poată derula cu prezenţă fizică”, a completat el.Referitor la posibilitatea testării pentru COVID-19, de două ori pe săptămână, a profesorilor şi elevilor şi în România, cum se întâmplă în alte ţări precum Scoţia şi Anglia, ministrul Educaţiei a reamintit că testarea în şcoli a fost limitată de faptul că era necesar acordul prealabil al părinţilor.„Vă reamintesc faptul că testarea a avut drept factor limitativ acordul părinţilor. Vom discuta inclusiv despre importanţa testării pentru a sensibiliza părinţii în a îşi da acordul pentru testare. Testarea nu a fost limitată de disponibilitatea testelor, nu a fost limitată nici din considerente financiare, ci doar de acordul părinţilor pentru testare care a fost considerată invazivă. Vom discuta şi în ce măsură se pot omologa acele teste non-invazive despre care am discutat prea mult timp”, a conchis Cîmpeanu.Ministrul a mai precizat că deja 30.000 de copii cu vârsta între 12 şi 15 ani şi 145.000 de tineri între 16 şi 19 ani sunt vaccinaţi împotriva COVID-19 până în prezent. Ministrul Educaţiei a mai spus că personalul din învăţământ este vaccinat în proporţie de peste 60%, mai mult decât dublul mediei naţionale.„Aş vrea să vă anunţ că la acest moment avem 30.000 de copii cu vârsta între 12 şi 15 ani vaccinaţi, reprezentând o pondere de 4% din această categorie de vârstă 12-15 ani şi 145.000 de tineri cu vârsta cuprinsă între 16 şi 19 ani, reprezentând o pondere de 20% din tinerii din această categorie de vârstă.Ambele situaţii sunt sub media naţională. Totuşi, personalul din învăţământ este vaccinat într-o proporţie de peste 60%, adică dublu, mai mult decât dublul mediei naţionale. Este unul din lucrurile care îmi întăresc convingerea că în şcoli vom beneficia de o siguranţă sanitară mai accentuată decât în alte medii”, a anunţat Sorin Cîmpeanu, la finalul şedinţei de joi a Guvernului.Ministrul a mai spus că sprijină organizarea de centre de vaccinare în şcoli cu trei condiţii - să existe cabinet de medicină şcolară, să existe cadre medicale şi infrastructură care să asigure separarea fluxurilor celor care se vaccinează şi celor care sunt în şcoli pentru activităţile didactice curente.