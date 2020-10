Asociatia Scolilor Particulare cere in instanta redeschiderea tuturor scolilor si gradinitelor, de stat sau private

"Plangerea prealabila o sa fie depusa vineri, 30 octombrie 2020, in Municipiul Cluj-Napoca si in Municipiul Brasov urmand ca la inceputul saptamanii viitoare sa fie depusa in toate judetele si localitatile in care comitetele pentru situatii de urgenta au hotarat suspendarea cursurilor fata in fata din unitatile de invatamant de stat si particulare", transmit reprezentantii Scolilor Particulare.Solicitarea se refera la toate gradinitele si scolile de stat sau private. Edupedu.ro relateaza ca la adunarea ASP ar fi participat reprezentantii a peste 250 unitati scolare particulare din toata tara.Concret, scolile private din Romania sustin ca masura inchiderii tuturor unitatilor de invatamant nu este prevazuta de lege, ca dreptul la educatie este restrans sau ca suspendarea cursurilor care implica prezenta fizica a copiilor poate fi luata doar in mod individual, de fiecare unitate de invatamant, la solicitarea formulata de consiliul de administratie si in conditiile in care sunt indeplinite conditiile de imbolnavire in cazul efectivului uneia sau mai multor grupe sau clase.Comunicatul integral de presa poate fi citit AICI