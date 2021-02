Ministerul Sanatatii: 1,15 milioane de teste rapide au fost distribuite in scoli

Procesul de distribuire, monitorizat permanent

Peste 66% dintre teste au fost distribuite in cabinetele medicale scolare din cadrul unitatilor de invatamant . Testarea antigen SARS-CoV-2 vizeaza 17.677 de unitati de invatamant si 3.226.554 de persoane, dintre care 2.918.275 de elevi . Pana in prezent, au fost folosite 4.375 de teste, 92% dintre acestea au avut rezultat negativ, precizeaza ministerul intr-un comunicat.Potrivit sursei citate, Ministerul Sanatatii monitorizeaza in regim de permanenta procesul de distribuire a testelor antigen in unitatile de invatamant si procesul de testare."Ministerul Sanatatii s-a asigurat ca toate cabinetele medicale scolare din cadrul unitatilor de invatamant din tara au la dispozitie testele antigen necesare pentru a lua masurile de preventie si limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2. In contextul actual, in paralel cu derularea procesului de vaccinare, cresterea accesibilitatii la testare contribuie la un control mai bun al procesului epidemiologic", a declarat ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , citat in comunicat.Testarea antigen SARS-CoV-2 se face in conformitate cu Ordinul 3235/93 din 4 februarie 2021 al ministrului Educatiei si al ministrului Sanatatii pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 si vizeaza prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2. Guvernul a decis introducerea testarii rapide in unitatile de invatamant la reluarea cursurilor, incepand cu data de 8 februarie a.c., pentru prevenirea si limitarea raspandirii infectiei cu SARS-CoV-2.