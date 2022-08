40 de scoli din Capitala vor fi reabilitate pana in septembrie prin programul BEI

Pana in septembrie, 40 de scoli bucurestene vor fi reabilitate prin programul Bancii Europene de Investitii, cinci dintre acestea urmand sa fie finalizate chiar pana la finele lunii iunie.

In momentul de fata, in Capitala sunt in reparatii 80 de unitati de invatamint, iar prin programul BEI cele mai multe dintre ele vor avea in anul scolar viitor si sali de sport, informeaza Antena3.

Programul finantat de Banca Europeana pentru Investitii a inceput in 2003. Intregul proiect se ridica la peste 270 milioane de euro.

