Alexandru Rafila: "Cu siguranta vom vedea o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 dupa inceperea scolii"

El a precizat ca in fiecare tara s-a intamplat acest lucru, insa problematica se va schimba, daca nu intram intr-o zona de descrestere si continuam sa avem in fiecare zi intre 1.200 si 1.400 de cazuri, pentru ca acest lucru va pune presiune pe sistemul de sanatate.In opinia acestuia, ar trebui regandita interactiunea copiilor cu persoanele varstnice din familie, odata cu inceperea scolii, printr-un set de reguli stabilite in casa, de exemplu copilul si bunicul sa poarte masca atunci cand interactioneaza sau sa respecte pe cat posibil o anumita distantare."Cu siguranta. Nu cred ca a existat vreo tara in care reintoarcerea copiilor la scoala sa nu fie insotita si de o crestere. Dar acum sunt doua elemente pe care le-as discuta. Daca pana la inceperea anului scolar intram intr-un trend descendent, sa dea Dumnezeu sa intram in urmatoarele trei saptamani, atunci aceasta crestere, daca va fi controlata prin masurile pe care reusim sa le luam impreuna. Nu o reuseasca doar Guvernul, trebuie clar parteneriatul copii, parinti, cadre didactice si bineinteles administratie. Daca intram intr-o zona de descrestere, cresterea fiind moderata ar putea sa fie suportabila, dar daca noi nu intram intr-o zona de descrestere si continuam acest platou sau cum doriti sa il denumiti si avem in fiecare zi intre 1.200 si 1.400 de cazuri. In plus o sa mai avem in crestere datorata inceperii scolilor, atunci sigur ca problematica se va schimba, in sensul ca va reincepe presiunea asupra sistemului de sanatate, care oricum este in unele zone din tara la limita, pentru ca mai mult de jumate din paturile la terapie intensiva sunt ocupate", a declarat Alexandru Rafila, intrebat duminica, 23 august, la Digi 24 daca vom vedea o crestere a numarului de cazuri de COVID-19, dupa inceperea anului scolar.El a mai precizat ca trebuie regandita interactiunea copiilor cu persoanele varsnice din familie"Ceea ce cred ca ar mai fi de facut odata cu inceperea scolii ar fi regandirea interactiunilor pe care le vor avea copiii cu persoanele varstnice din familie, care nu trebuie evitate, dar trebuie oarecum, nu reglementate, dar sa respecte anumite proceduri interne ale familiei, in care interactiunea cu varstnicii care au boli cronice sa fie oarecum la distanta, sa se ia masurile legate de masca. Utilizezi masca si in casa, de exemplu, daca vreau sa stau cu bunicul meu, si o utilizeaza si el. Cred ca lucrul acesta trebuie din nou discutat, pentru ca nici lucrul acesta nu a fost discutat, dar e legat de inceperea scolilor in mod evident", a conchis Rafila.