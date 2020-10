Alte 15 scoli din Bucuresti au intrat in scenariul rosu. Numarul unitatilor de invatamant care fac ore online a crescut la 40

"Astazi au fost inaintate de catre Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti catre Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti alte 18 dosare, dintre care 15 pentru trecere in scenariul rosu si 3 pentru revenire la scenariul galben", a precizat Roxana Cercel.Potrivit acesteia, in total 40 de unitati de invatamant din Capitala sunt in scenariul rosu.