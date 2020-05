Aveti copil de inscris la scoala? Au aparut calendarul si regulile in Monitorul Oficial

cererea-tip se poate completa online, transmite prin e-mail, posta sau se poate depune la sediul unitatii de invatamant

. In prealabil, se va face evaluarea copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020.Potrivit documentului publicat, joi, in Monitorul Oficial, pe 25 mai va fi postat modelul de cerere tip pentru evaluarea copiilor care implinesc varsta de 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, inclusiv care nu au fost evaluati pana la data instituirii starii de urgenta.In perioada 26 mai - 30 iunie, are loc evaluarea dezvoltarii copiilor care implinesc 6 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020, iar in 3 iulie are loc transmiterea proceselor verbale care cuprind numele copiilor si rezultatele evaluarii, respectiv recomandarea de inscriere in clasa pregatitoare sau in grupa mare, dupa caz, catre comisiile judetene sau comisia din Bucuresti.In ceea ce priveste metodologia de inscriere, Ministerul Educatiei a stabilit caValidarea cererilor de inscriere este o etapa obligatorie si se poate face la sediul unitatii de invatamant sau prin intermediul mijloacelor electronice si consta in compararea datelor introduse in cerere. In cazul in care comisia de inscriere constata neclaritati sau erori, parintele sau tutorele care solicita inscrierea va fi contactat pentru remedierea acestora, iar procesul de validare se reia.In cazul in care cererile se depun direct la secretariatul unitatii de invatamant, este necesara o programare prealabila.Pana in 7 iulie are loc completarea cererilor tip de inscriere de catre parinti, iar in data de 8 iulie are loc, practic, prima etapa de inscriere in invatamantul primar si anume procesarea de catre Comisia Nationala a cererilor - tip de inscriere cu ajutorul aplicatiei informatice, plus repartizarea copiilor la scoala de circumscriptie.In perioada 9-15 iulie are loc procesarea cererilor la nivelul unitatilor de invatamant.In, la sediile unitatilor de invatamant, pe site-ul Inspectoratului Scolar,cu copiii inmatriculati si locurile ramase libere.A doua etapa de inscriere incepe in 21 iulie cu afisarea locurilor libere, la unitatile de invatamant si pe site-ul Inspectoratului Scolar. In perioada 22-28 iulieDin 29 iulie si pana in 30 iulie are loc procesarea cererilor la nivelul unitatilor de invatamant, iar in 31 iulie are loc afisarea listelor finale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoare.Intre 1 si 4 septembrie, inspectoratele scolare centralizeaza si solutioneaza cererile parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo unitate de invatamant.