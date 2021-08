Back to school: cum să te pregătești pentru începerea școlii

Alege un ghiozdan ergonomic pentru a evita probleme ale coloanei

Alegerea ținutei școlare pentru copil

Alegerea rechizitelor școlare în funcție de clasa în care este copilul

Pentru părinți însă este o perioadă stresantă. Asta deoarece este important să aleagă cu grijă rechizitele pentru cei mici. De la alegerea ghiozdanului, la alegerea rechizitelor potrivite, a hainelor pentru școală, totul ocupă bani, timp și cercetări riguroase pentru a-i oferi copilului tot ce are nevoie.Pentru a-ți ușura munca și pentru a face cele mai bune alegeri pentru copilul tău ți-am pregătit o listă de rechizite necesare pentru începerea școlii, dar și un mic ghid pentru alegerea corecta a ghiozdanului.Un ghiozdan prea mare pentru copil sau unul care nu este ergonomic poate duce la apariția durerilor de spate și la modificarea posturii. Folosit mult timp, acesta va favoriza apariția deformărilor la nivelul coloanei.Prin urmare este important să alegi un. Acesta trebuie sa nu fie mai mare decât spatele micuțului tău, iar baza acestuia nu trebuie să fie mai jos de talie. În plus, ghiozdanul trebuie să aibă în partea de jos o curea care să se prindă de brâu astfel încât greutatea să poată fi distribuită uniform, nu doar la nivelul umerilor.Un alt lucru important de care trebuie să ții cont în alegerea ghiozdanului este să te asiguri că acesta are curele largi și căptușeală în zona umerilor. De asemenea, curele trebuie să fie reglabile pentru a le putea ajusta în funcție de nevoi.Copiii cresc rapid și este posibil ca hainele de anul trecut să-i fi rămas mici. Cumpără-i cămăși și tricouri albe, dar și pantaloni negri sau bleumarin. În românia acestea sunt culorile standard pentru uniforme. Dacă micuțul tău urmează să intre pentru prima oară la școală, interesează-te din timp dacă are nevoie de uniformă specială.De asemenea, va mai avea nevoie de pantofi pentru școala, dar și de încălțăminte sport pentru orele de sport, precum și de trening. Pentru echipamentul sport este important să alegi materiale de calitate, naturale, care să lase pielea să respire.Odată cu apropierea începerii școlii urmează goana după rechizite școlare. Însă, această listă diferă în funcție de clasa în care este copilul, dar și în funcție de fiecare profesor în parte. Iată de ce are nevoie, în mare, un copil la începutul școlii.În clasele mici copiii au nevoie de caiete speciale. Este indicat ca la începutul anului să nu-i faci provizii mari de caiete. După începerea școlii învățătoarea te va îndruma spre tipul de caiete de care micuțul tău are nevoie. Poți achiziționa 2-3 caiete mici, tip 1 și 2-3 caiete mici de matematică.Pe lângă acestea, va avea nevoie de penar, creioane clasice, creioane colorate, ascuțitoare, stilou, cerneală, carioci, bloc de desen, acuarele, pensule, foarfecă, hârtii colorate, lipici, riglă, radieră, coperți pentru cărți și caiete.În clasele 2-4 copiii vor avea nevoie de caiete dictando și de matematică, de dimensiuni mici. Pe lângă acestea vor mai avea nevoie de caiet de biologie, de geografie, de muzică și de bloc de desen.De asemenea, trebuie sa-i cumperi un penar încăpător, creioane clasice, creioane mecanice, creioane colorate, carioci, markere, stickere, foarfecă, bandă corectoare, lipici, post-it-uri, acuarele, pensule, pixuri, stilou, cerneala, riglă, radieră, coperți pentru cărți și caiete.Începând cu clasa a 5-a, copiii vor avea nevoie de caiete studențești de matematică și dictando. De asemenea, vor mai avea nevoie, mai ales până în clasa a 8-a, de caiete mici dictando. Caietele de biologie, de geografie și de muzică nu trebuie să le lipsească.Vor avea în continuare nevoie de bloc de desen, pensule și acuarele. De acum vor avea însă nevoie și de dosare pentru proiectele școlare, markere și carioci mai multe, care să-i ajute la studiu, coli A4, pentru fișe de lucru, stilou,mecanice, creioane colorate, ascuțitoare, riglă, radieră, foarfecă, postit-uri, coperți pentru cărți și caiete etc. De asemenea, li se mai poate cere de la școală diverse tipuri de seturi pentru geometrie, instrumente pentru orele de arte plastice, etc.La o primă vedere, lista cu rechizite școlare poate părea costisitoare. Însă poți găsipe site-urile de reduceri.