Bucuresti: Cateva zeci de parinti protesteaza, in ploaie, fata de schimbarea din functie a directoarei scolii Maica Domnului

Zeci de parinti ai unor elevi de la Scoala "Maica Domnului", din sectorul 2, protesteaza in ploaie, duminica, fata de schimbarea din functie a directoarei Julieta Mihailescu. Protestatarii acuza ca directoarea scolii a fost schimbata "din pix" si sustin ca aceasta este o decizie politica.Parintii sustin ca directorul scolii ar trebui sa asigure interimatul pana la organizarea unui nou concurs, ei spunand ca aceasta si-a desfasurat activitatea exemplar, a accesat fonduri europene si este foarte implicata in toate activitatile si pentru rezolvarea tuturor problemelor din scoala.Ei anunta ca sunt dispusi ca nu isi lase copiii sa intre online la cursuri , acuzand decizia de schimbare a directoarei "din pix".La fata locului au fost trimisi jandarmi, fara a fi nevoie de interventia acestora.Vicepremierul Dan Barna afirma vineri ca a primit sute de mesaje despre schimbarea unor directori de scoli , creandu-se nemultumiri in randul profesorilor, dar si al elevilor si parintilor.Barna a sustinut ca aproximativ o mie de directori au fost schimbati invocandu-se motive si pretexte diverse, dar aceste "inlocuiri intempestive au creat un sentiment justificat de nedreptate, abuz si politizare".Conform vicepremierului, inlocuirile nu sunt initiativa Guvernului, fiind, cel mai probabil, actiunea inspectoratelor scolare, ceea ce arata ca lucrurile nu mai pot continua asa in educatie "Unul dintre obiectivele acestui guvern este reformarea feudalismului clientelar al inspectoratelor scolare", a declarat Dan Barna, anuntand examene "pe bune" in acest an pentru inspectorii scolari.