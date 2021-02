Cadrele didactice vor efectua triajul observational pe tot parcursul activitatilor scolare, se arata in ordinul comun al ministerelor Educatiei si Sanatatii

Ministerele Educatiei si Sanatatii au finalizat un ordin comun privind redeschiderea scolilor

Documentul precizeaza ca in cazul in care exista un consimtamant informat si semnat al parintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exudat nazofaringian in vederea testarii elevilor simptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide, in cadrul cabinetelor medicale."Elevul care a implinit varsta de 18 ani va semna consimtamantul personal. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical scolar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre DSP/DSPMB in maxim 24 ore. Daca parintele/tutorele legal nu isi exprima acordul pentru testare, in cazul existentei unor simptome specifice, ca si in cazul in care nu exista cabinet medical in unitatea scolara, acesta va lua legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii pasilor urmatori", prevede ordinul.Potrivit sursei citate, testarea cu teste antigen rapide se recomanda si cadrelor didactice si altor angajati ai unitatii scolare, simptomatici, a caror simptomatologie de boala debuteaza in timpul orelor de curs, colegilor cazurilor confirmate atat elevi (colegi de clasa ), cat si cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de invatamant (inclusiv celor asimptomatici), imediat dupa confirmarea primului caz Ministerul Educatiei si cel al Sanatatii au finalizat joi seara ordinul comun privind masurile pentru redeschiderea scolilor, pastrand rata de infectare de 1 la mie ca limita maxima pentru scenariul verde - cea in care elevii de la toate clasele participa fizic la ore. Varianta finala face referire si la elevii care vor putea sta in continuare acasa si invata online.Se recomanda distantare de 1 metru intre elevi, care vor purta masca in permanenta.Prescolarii nu sunt obligati sa poarte masca.Orele de curs in format fizic intr-o clasa se suspenda la aparitia unui caz de infectare cu SARS-COV2, in cazul gradinitelor si claselor primare, si a doua cazuri pentru gimnaziu si liceu.Inchiderea intregii scoli se decide punctual de catre DSP impreuna cu conducerea scolii, daca apar cazuri in randul profesorilorSe pot face teste la cabinete scolare, daca exista acordul scris al parintilor Ministrul Educatiei a precizat joi, 4 februarie, ca adeverintele medicale eliberate pe primul semestru raman valabile , in contextul redeschiderii scolilor pe data de 8 februarie."Nu trimiteti parintii copiilor pentru alte adeverinte. Adeverintele eeliberate pe rimul semestru raman valabile. Se vor lua in considerare adeverintele in format electronic", a transmis ministrul Cimpeanu."Pe baza propunerilor primite o sa introducem un articol conform caruia adeverintele medicale vor fi luate in considerare si in format electronic, cred ca este un lucru important. Am anuntat deja de ieri ca adeverintele medicale eliberate cu privire la vulnerabilitatile elevilor care impiedica venirea la scoala vor fi luate in calcul, cele eliberate pe primul semestru", a declarat Sorin Cimpeanu, ministrul Educatiei."Vom introduce un articol conform caruia se vor lua in calcul adeverintele in format electronic", a spus Cimpeanu.Acesta a declarat ca ar putea fi facute teste antigen in scoala.