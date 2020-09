Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta aproba joi scenariului de functionare pentru scolile din Capitala, in vederea inceperii anului scolar

Ordinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei privind masurile pentru inceperea cursurilor scolare in conditii de siguranta stabileste ca directiile de sanatate publica au informat, pana in 7 septembrie, Inspectoratul Scolar Judetean/ al Municipiului Bucuresti, Comitetul Judetean/ al Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CJSU/ CMBSU) cu privire la situatia epidemiologica la nivelul fiecarei localitati, iar pana joi, 10 septembrie, in functie de aceste date, de particularitatile locale, de infrastructura si resursele umane ale fiecarei unitati de invatamant, consiliul de administratie al unitatii de invatamant va propune Inspectoratului Scolar Judetean/al Municipiului Bucuresti aplicarea unuia dintre scenariile de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatea de invatamant.(verde) prevede participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor la cursuri in unitatile de invatamant, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie.(galben) are in vedere: Participarea zilnica a tuturor prescolarilor si elevilor din invatamantul primar, a elevilor din clasele a VIII-a si a XII-a, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie si Revenirea partiala (prin rotatie de 1-2 saptamani) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu si liceu, cu respectarea si aplicarea tuturor normelor de protectie(rosu) se refera la participarea tuturor prescolarilor si elevilor la activitati / lectii online.