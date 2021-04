Cum il poti ajuta pe copilul tau sa fie mai bine pregatit pentru scoala?

Vorbeste cu copilul tau in aceasta perioada de tranzitie

Fiecare an scolar vine cu noi provocari si experiente. Acest lucru este valabil mai ales in timpul tranzitiilor majore, cum ar fi schimbarea ciclului gimnazial sau mutarea la o noua scoala.Este important sa vorbesti cu copilul tau despre ce sa se astepte si despre ce poate experimenta. Comunicarea frecventa si deschisa este cel mai bun mod de a evalua modul in care gestioneaza schimbarile. Nu uita sa empatizezi cu sentimentele lor si fa-i sa fie constienti de faptul ca ingrijorarea sau sentimentul de coplesire pot fi experiente complet normale. La urma urmei, tranzitiile majore sunt dificile pentru oamenii de toate varstele!Temele sunt o extensie a scolii. Un mediu de casa care imita cel mai bine un mediu scolar este ideal pentru a-ti ajuta copilul sa se concentreze la sfarsitul zilei. Ofera un loc linistit dedicat in casa ta, unde copilul are un birou plat sau o masa la care sa stea si sa studieze. Acest lucru este preferat in locul patului sau al unei canapele unde se pot simti prea relaxati pentru a ramane atenti si concentrati.Timpul ecranului a devenit o lupta continua in multe gospodarii, incepand de la o varsta frageda. Sa stii ca nu esti singur. Daca te gandesti sa limitezi timpul de ecranare, te indrepti deja in directia corecta. In timp ce ecranele pot oferi o cantitate mica de oportunitati educationale, in cea mai mare parte, efectele negative depasesc cu mult beneficiile.Timpul ecranului copiilor trebuie intotdeauna supravegheat. Utilizeaza toate setarile de control parental si confidentialitate disponibile si monitorizeaza indeaproape orice site-uri de socializare sau aplicatii utilizate de copilul tau. La fel ca si in cazul altor obiceiuri sanatoase, implementarea are cel mai mare succes cand a inceput devreme.Studiile arata ca copiii care detin rechizite scolare personale pot imbunatati notele si evaluarile, creativitatea, atitudinile fata de invatare, comportamentul, relatiile intre colegi si imaginea de sine. Educatia este primul pas catre depasirea saraciei. Asigurarea acestei baze materiale adecvate de rechizite scolare ar putea fi poarta de intrare intr-o stralucitoare cariera promitatoare.Sosirea echipata pentru ziua de scoala ii ajuta, de asemenea, sa se simta increzatori in capacitatea lor de a functiona in clasa. Mai degraba decat sa depinda de altii pentru un creion, ei pot, cu aprovizionarea potrivita, sa obtina o independenta suplimentara si in plus si-ar putea orienta mai usor atentia spre invatare. Pentru indeplinirea acestor cerinte la bnb.ro ai rechizite pentru scoala din toata gama necesara unei bune performante pentru copilul tau.Sporturile scolare sunt o modalitate excelenta pentru copii de a se angaja in activitate fizica, de a construi caracter si de a se bucura de interactiuni sociale sanatoase. Inainte de a incepe sportul scolar, ajuta-l pe copilul sa aleaga sporturile de care este interesat. Ia in calcul calendarul fiecarui sezon sportiv si ai in vedere un echilibru pe tot parcursul anului. De asemenea, este mai bine sa cercetezi ce fel de pregatire este necesara. In interesul sigurantei, incurajeaza-ti copilul sa participe la pregatirea de pre-sezon, prin scoala sau individual.Copiii si adolescentii au nevoie de 8 pana la 12 ore de somn in fiecare noapte. Cea mai realista modalitate de a te asigura ca copilul tau doarme suficient pentru scoala este sa practicati o igiena buna a somnului pe tot parcursul anului.In mod surprinzator, pregatirea pentru un somn bun incepe in timpul zilei. Asigura-te ca copilul tau evita bauturile cu cofeina, inclusiv ceaiul, cola dark sau bauturile cu cafea. O multime de activitati fizice si utilizarea limitata a monitoarelor pe tot parcursul zilei sunt, de asemenea, cheile pentru o noapte buna de odihna. In cele din urma, utilizarea tuturor dispozitivelor electronice ar trebui intrerupta cu cel putin doua ore inainte de culcare. De asemenea, dispozitivele trebuie depozitate intr-un loc in care copiii nu le pot accesa peste noapte.Nu uitati sa sarbatoritiDupa ce ati terminat pregatirea pentru un nou an scolar, incercati sa va bucurati de moment! Planificati o cina de sarbatoare, bucurati-va de muzica impreuna sau asezati-va si puneti-i pe toti sa isi prezinte obiectivele si sperantele sincere pentru anul respectiv. Oricare ar fi ritualul tau, speram ca familia ta are un an scolar sigur, sanatos si de succes.