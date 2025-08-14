Doar 7% din scolile din Romania au autorizatie de protectie contra incendiilor

Premierul interimar Sorin Cimpeanu a afirmat sambata ca, din cele 19.000 de scoli din Romania, doar 7% au autorizatie cu privire la protectia contra incendiilor.

"Din cele 19.000 de scoli din Romania, doar 7% au autorizatie (...), cu privire la protectie contra incendiilor", a spus Cimpeanu, care este si ministru al Educatiei, sambata, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria.

In acelasi cadru, secretarul de stat in MAI Raed Arafat a precizat ca sunt in desfasurare si controalele in cluburi si a atras atentia ca acestea trebuie sa isi numere clar clientii.

"Daca prindem un club sau o discoteca care depaseste cifrele prevazute prin autorizatie, o inchidem pe 60 de zile si o sa amendam intre 30 si 100.000 de lei, asa cum prevede legea. (...) Vor fi controale si astazi, si maine, si poimaine, continuu", a explicat Arafat.

La randul sau, ministrul Sanatatii, Nicolae Banicioiu, intrebat cate spitale sunt fara autorizatie de la pompieri, a raspuns ca sunt in evaluare si saptamana viitoare va fi facut public acest bilant.

